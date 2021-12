पटना: बिहार के पटना में अपराधियों का तांडव जारी है. अपराधियों ने देर शाम गर्दनीबाग के पुलिस कॉलोनी के नजदीक ज्वेलरी हाउस में लाखों की लूट (Loot in Jewellery Shop in Patna) को अंजाम दिया है. इसके साथ ही ज्वेलरी हाउस के अंदर अपराधियों ने फायरिंग (Firing in Jewellery Shop) की. ज्वेलरी शॉप से बाहर निकलते ही बाहर फायरिंग करते हुए अपराधी फरार हो गए.

यह भी पढ़ें- पटना में अपराधियों ने घेरकर दो कार सवारों को गोलियों से भून डाला

मौके पर अलग-अलग थानों की पुलिस पहुंची. फुलवारी एसडीपीओ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं. घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दुकान के अंदर और बाहर फायरिंग करते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया गया है. अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप के अंदर एक बच्चे को बंधक बना लिया था और उसे गोली मार देने की धमकी देते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया.

सूचना के बाद पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है. स्थानीय लोगों ने बताया कि बाहर भी फायरिंग करते हुए अपराधी फरार हुए हैं. लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की संख्या 3 थी. वहीं घटनास्थल पर मामले का अनुसंधान करने सिटी एसपी सेंट्रल अमरीश राहुल पहुंचे.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP