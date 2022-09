पटना: बिहार के राजधानी पटना में एक बड़े लुटेरा गैंग का हुआ खुलासा हुआ है. पुलिस को एक लुटेरा गैंग को पकड़ने में बड़ी कामयाबी मिली है ( robbery gang busted in Patna) ये गैंग यात्री को सुनसान रास्ते में ले जाकर शिकार बनाता था. यह गैंग उनसे पैसे और मोबाइल फोन सब कुछ लूट लेता था. पुलिस ने दो लुटेरों को गिरफ्तार (2arrested with two lakh 40 thousand rupees) किया है. जबकि एक भागने में सफल रहा. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

हथियार दिखाकर लूटपाट जैसी घटना को देता था अंजाम: पटनासिटी एएसपी अमित रंजन ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि यह गिरोह बहुत अलर्ट है जो अपने गाड़ी बस स्टैंड,रेलवे स्टेशन तथा पार्किंग के पास यात्री को गंतव्य स्थान तक ले जाने की बात कह अपने गाड़ी में यात्रियों को वैठा लेता,उसके बाद सुनसान रास्ते मे यात्रियों के साथ हथियार दिखाकर यह गिरोह लूटपाट जैसी घटना को अंजाम देता है. 15 सितम्बर को गाड़ी में यात्री को जैसे ही बैठाकर लूटपाट करना चाहा कि पुलिस मौके पर ही पहुँचकर दो लुटेरा को गिरफ्तार कर लिया. उनके पास दो लाख 40 हजार रुपये बरामद कर मामले की जांच में जुट गई है.



"भोले-भाले जनता को अपनी बातों में फसाकर अपने ही गाड़ी से मंजिल तक पहुँचाने की बात कहकर सुनसान रास्ते मे यात्री के साथ लूटपाट जैसी घटना को अंजाम देती है." - अमित रंजन-एएसपी, पटनासिटी

