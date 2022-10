पटना: बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव (By Elections On 2 Seats In Bihar) होना है. जिसमें मोकामा और गोपालगंज की सीट पर 3 अक्टूबर को मतदान होगा. प्रदेश में सियासी समीकरण बदलने के बाद अब जदयू, कांग्रेस और राजद एक साथ कमर कसकर महागठबंधन उम्मीदवार के लिए मैदान में उतरेगी. वहीं, भाजपा इस चुनाव में अलग होकर अपने प्रत्याशी पर दांव खेलेगी. इस बीच अब चिराग पासवान ने अपनी पार्टी लोजपा रामविलास से उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू कर दी है. लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 में मोकामा और गोपालगंज, दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर (LJPR Will Fight On Both Seats Of Bihar By Election) रही है. पार्टी के पूर्व विधान पार्षद हुलास पांडे की अध्यक्षता में संसदीय बोर्ड की बैठक हुई. जिसमें तमाम संभावित उम्मीदवारों के नाम पर विस्तार से चर्चा हुई और सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया गया कि पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने का अंतिम फैसला लेंगे.

बिहार विधानसभा उपचुनाव के दोनों सीटों पर लोजपाआर लड़ेगी चुनाव

