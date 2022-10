पटना : कोलकाता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को प्रतिकात्मक रूप से असुर दिखाने वाले तस्वीर (Mahatma Gandhi look like as Asur) के सामने आते ही बिहार में सियासत तेज हो गई है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह ने कहा कि हिंदू महासभा के द्वारा बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान महात्मा गांधी को असुर के रूप में दिखाना, आयोजकों के पैशाचिक मानसिकता को दर्शाता है.



''ऐसे आयोजकों पर दंडनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृति नहीं हो. महात्मा गांधी, जिनको हम प्यार से बापू और राष्ट्रपिता कहते हैं, जीवन पर्यंत बुराइयों के विरोध में खड़े रहे. समाज और विश्व में प्रेम, सद्भावना कायम रहे उसके लिए सदैव प्रयासरत रहे. ऐसे माहपुरुष को इस रूप में दिखाना बर्दाश्त के बाहर है.''- प्रो (डॉक्टर) विनीत सिंह, प्रवक्ता, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)

महात्मा गांधी प्रत‍िमा पर व‍िवाद : आपको बता दें कि कोलकाता में दुर्गा पूजा में 'महिषासुर' की जगह महात्मा गांधी की तरह दिखने वाली एक प्रतिमा दिखाई गई (Kolkata Durga puja pandal controversy) है. जिसे लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है. दक्षिण पश्चिम कोलकाता के रूबी क्रॉसिंग के निकट, अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के आयोजकों ने शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस के निर्देशानुसार गांधी की तरह दिखने वाली मूर्ति के रूप में बदलाव कर दिया है. अखिल भारतीय हिंदू महासभा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है.

आयोजकों ने कहा कि समानताएं होना 'केवल एक संयोग' था. पौराणिक कथाओं के अनुसार, देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था. इससे पहले दिन के समय एक पत्रकार ने कोलकाता पुलिस को टैग करते हुए दुर्गा प्रतिमा की एक तस्वीर ट्वीट की थी. हालांकि, उन्होंने बाद में उन्होंने पुलिस के त्योहार के समय तनाव पैदा होने के निर्देश का हवाला देते हुए पोस्ट को सोशल मीडिया से हटा दिया.