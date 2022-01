पटना: यूपी विधानसभा चुनाव में (UP election 2022) बीजेपी और जदयू का गठबंधन नहीं (No Alliance Of BJP And JDU In UP) होने के बाद अब जदयू ने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है. जिसको लेकर पार्टी की ओर से 26 सीटों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है. इस मामले पर लोजपा(आर) के प्रवक्ता चंदन सिंह ने (LJP Spokesperson Chandan Singh Attack JDU) जदयू पर निशाना साधते हुए कहा कि, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले से ही कहते आ रहे हैं कि, जदयू का यूपी में कोई जनाधार नहीं है. जिस वजह से बीजेपी उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में भाव नहीं देगी.







ये भी पढ़ें- यूपी में योगी Vs नीतीश : जेडीयू-बीजेपी में नहीं बनी बात, अब योगी के खिलाफ प्रचार करेंगे CM नीतीश

वहीं, चंदन सिंह ने बताया कि, लोजपा (आर) भी उत्तर प्रदेश चुनाव में अकेले उतरने जा रही है और जदयू को लोजपा उत्तर प्रदेश में भी बिहार के जैसे ही धूल चटाने का काम करेगी. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि, नीतीश कुमार हमेशा बीजेपी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, संसद में बीजेपी के कई बिल का जदयू सांसदों ने विरोध करने का काम किया है.

लोजपा (आर) के प्रवक्ता ने कहा कि, पिछले 16 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विकसित राज्य नहीं बना सके, तो उत्तर प्रदेश को कैसे उत्तम राज्य बना पाएंगे. गठबंधन में रहकर गठबंधन धर्म का अपमान करना अगर सीखना है तो इसका जीता जागता उदाहरण नीतीश कुमार हैं. नीतीश कुमार जैसे बिहार में बीजेपी को हमेशा नीचा दिखाने का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार बीजेपी ने इस बार उत्तर प्रदेश में जदयू को नीचा दिखाया है. जदयू के पास ना नीति है और ना ही सिद्धांत है.

ये भी पढ़ें- 'जिस JDU का बिहार में ही कोई अस्तित्व नहीं रहा, वो UP में क्या कमाल करेगी'

दरअसल, 2017 में भी जेडीयू ने चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, लेकिन बाद में फैसला बदल दिया. अभी बंगाल चुनाव में भी पार्टी ने किस्मत आजमाई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली. वहीं, यूपी चुनाव को लेकर लोजपा (रामविलास) के सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी जदयू पर तंज कसा और कहा कि बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी का राज्य में कोई अस्तित्व नहीं रहा, वो यूपी में क्या कमाल दिखा पाएंगे.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP