पटनाः बिहार में बारिश के बीच वज्रपात से 5 लोगों की मौत (Five Killed In Lightning Strike In Bihar) हो गई. ये घटानाएं राज्य के अलग-अगल जिले की है. भोजपुर जिले में वज्रपात के दौरान आरा में मोबाइल रखना दो भाइयों के लिए आज काल बन गया, जहां पैंट की जेब मे रखे मोबाइल पर आकाशीय बिजली गिरने से दोनों भाईयों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं सिवान में मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के बरहनी गांव में धान की रोपाई के दौरान एक युवती वज्रपात के दौरान मौत हो गई. गोपालगंज में भी आकाशीय बिजली गिरने के एक महिला सहित दो लोगों की हुई मौत हो गई.

आरा में चचेरे भाई की मौतः आरा में वज्रपात से दो भाइयों की मौत का मामला आरा शहर के रघुटोला के बधार की है. जहां आज सुबह से हो रही भीषण बारिश के बीच दोनों पर ठनका उस समय गिरा जब दोनों खेत की मेढ़ बांध रहे थे. तभी तेज गर्जन के साथ आसमान से आकाशीय बिजली अचानक गिर गई और दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक के परिजनों को जैसे ही इसकी सूचना मिली उनकी ओर से आनन-फानन में दोनों लोगों को तत्काल इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान 18 वर्षीय अभय कुमार और 28 वर्षीय महिलाल के रूप में की गई है. बताया जा रहा है कि दोनों रिश्ते में चचेरे भाई हैं. घटना के बाद से मृतक के परिजनों के बीच कोहराम मच गया है और उनका रो-रोकर बुरा हाल है.

गोपालगंज में 2 की मौतः गोपालगंज जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया. मामला उचकागांव थाना क्षेत्र के अलग -अलग गांव की है.

सिवान में एक की मौत, एक गंभीरः वहीं सिवान जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के बरहनी गांव में धान की रोपाई करने गई एक युवती की मौत हो गई और एक दूसरी युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. मृतका की पहचान बरहनी गांव निवासी महफूज आलम की पुत्री रुकसाना खातून के रूप में की गई है. खेत में काम कर रही रुकसाना को लोगों की मदद से इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया. गंभीर रूप से घायल दूसरी युवती का इलाज जारी है.



बिजली गिरने पर क्या करें : जमीन पर कभी न लेटें. पेड़ बिजली को आकर्षित करते हैं, इसलिए पेड़ के नीचे खड़े न हों. समूह में न खड़े रहें, अलग-अलग हो जाएं. जहां हैं, वहीं रहें. हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे-लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें. घर से बाहर हैं तो धातु से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल न करें. बाइक, बिजली के पोल या मशीन से दूर रहें. बिजली से चलने वाले उपकरणों से दूर रहें. खिड़कियों, दरवाजे, बरामदे और छत से दूर रहें.

