पटना: राजधानी पटना से मसौढ़ी में इन दिनों डीसीएलआर के खिलाफ सभी वकीलों में आक्रोश (Outrage among all Lawyers against DCLR in Patna) है. गुरुवार को एक मामले में पैसा लेकर आदेश पारित करने के आरोप में डीसीएलआर के खिलाफ तकरीबन दर्जन भर अधिवक्ता कोर्ट परिसर में हंगामा करने लगे. आक्रोशित वकीलों का कहना कि डीसीएलआर संजय कुमार (DCLR Sanjay Kumar) द्वारा नियम के विरुद्ध पैसा लेकर आदेश पारित किया जा रहा हैं जो सरासर गलत है. लगातार डीसीएलआर अपने ऑफिस में कई दलालों को बैठा रखे हैं और उनके जरिए वकील और मुवक्किलों से पैसा ले ले रहे हैं.

DCLR के खिलाफ वकीलों की नाराजगी: आक्रोशित अधिवक्ताओं का कहना है कि डीसीएलआर कोर्ट में पैरवी के लिए मुवक्किलों को दिग्भ्रमित कर पैसा उगाही कर रहे हैं. और पैसा लेकर आदेश पारित कर दे रहे हैं. पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता रूपेश कुमार समेत मसौढ़ी व्यवहार न्यायालय के सभी अधिवक्ताओं ने डीसीएलआर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. सभी आक्रोशित वकीलों ने कहा है कि डीसीएलआर अपने कार्यालय में दलालों के माध्यम से मोटे पैसा उगाही कर रहे हैं. किसी भी तरह का दाखिल-खारिज में नजराना वसूलते हैं.







'ताजा मामला पुनपुन अंचलाधिकारी के मोटेशन के आदेश के विरोध में यहां दाखिल खारिज दाखिल किया गया था जिसमें रजिस्टर्ड बिल को बिना निरस्त कराए बगैर हुए मोटेशन को रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन अपने रजिस्टर्ड बिल को प्रोवेट कराने के लिए न्यायालय भी जा चुके हैं. इसके विपरीत डीसीएलआर ने विपक्षी से पैसा लेकर नियम के विरुद्ध आदेश पारित कर दिए.' - रूपेश कुमार, अधिवक्ता, हाईकोर्ट

'यह आरोप बेबुनियाद है सभी वकील जबरन दबाव बना रहे हैं जबकि नियमित किसी भी दाखिल खारिज में प्रोवेट बिल जरूरी है जो भी अधिवक्ता दाखिल खारिज में पैसा की बात कर रहे हैं. वो निराधार है, और हंगामा कर रहे वकील जबरन दबाव बनाते हैं. आदेश पारित करने को लेकर जब तक प्रोवेट बिल नहीं रहेगा, दाखिल खारिज में आदेश कैसे पारित होगा जो कानूनी गलत है.' संजय कुमार, डीसीएलआर, मसौढ़ी

