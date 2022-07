पटना: आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्रीय विद्युत मंत्रालय (Union Ministry of Power) द्वारा 25 जुलाई से 30 जुलाई 2022 तक बिहार के 38 जिले सहित देश के 773 जिलों में मनाए जा रहे बिजली महोत्सव का समापन (last day of the Electricity Festival) आज प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ हुआ. इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 5200 करोड़ रुपये से अधिक की एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया. इसके साथ ही विद्युत क्षेत्र के लिए पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का भी शुभारंभ किया. कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब 2005 में बिहार की कमान संभाली थी, तब से अब तक बिजली के क्षेत्र में बिहार की उपलब्धियां ऐतिहासिक हैं.

ये भी पढ़ें- Power Crisis : बिजली व कोयला मंत्रियों से मिले गृह मंत्री अमित शाह, हालात की समीक्षा

'पिछले 8 वर्षों में मुख्यमंत्री के दृढ़ निश्चय और योजनाओं की सही रूप-रेखा ने हर घर में बिजली पहुंचाई है. तथा समय से पूर्व इस महत्वकांक्षी लक्ष्य को हासिल किया है. इसके लिए बिजली विभाग के अभियंता निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं. मुख्यमंत्री के निश्चय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के कारण बिहार अंधकार से बाहर तो निकला ही है, साथ में आज सरप्लस पावर स्टेट भी बन चुका है. तथा यहां से बिजली अब बाहर भी भेजी जा रही है. आजादी का यह 75वां वर्ष नए भारत के विकास के पथ में मील का पत्थर साबित हुआ है और देश के लिए यह गौरव का क्षण है. ऊर्जा विभाग की उपलब्धियों पर चर्चा के साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि पम्प स्टोरेज ऊर्जा उत्पादन की ओर भी कार्य किया जा रहा है. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं. आज की वर्तमान परिस्थिति में यह अत्यंत आवश्यक है कि हमें गैर- जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर अग्रसारित होना चाहिए. लखीसराय जिले के कजरा और भागलपुर जिले के पीरपैंती में लगभग 400-450 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा परियोजना के निर्माण की कार्रवाई की जा रही है, जिससे सौर्य ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा.' - बिजेंद्र प्रसाद यादव, ऊर्जा मंत्री

बिजली महोत्सव का समापन : ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य में 250 मेगावाट की क्षमता का ग्राउंड माउन्टेड सोलर परियोजना के निर्माण एवं उससे उत्पादित बिजली, बिहार को उपलब्ध कराने हेतु ब्रेडा द्वारा निविदा के माध्यम से एजेंसी का चयन कर लिया गया है. 200 मेगावाट के उत्पादन हेतु एजेंसी के साथ एकरारनामा कर लिया गया है, जिससे वर्ष 2023 के अंत तक बिजली उपलब्ध हो सकेगी. यह भी बताया कि आने वाली इन योजनाओं की व्यवस्था से बिहार देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जगहों (राजगीर एवं बोधगया) को चौबीसों घंटे हरित ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी. स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमलोगों को गर्व है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के जरिये बिहार ने देश को राह दिखाई है.आज देश में जितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे हैं, उनमें 85 प्रतिशत अकेले बिहार में लगे हैं.



'हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने का निश्चय' : उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2025 तक बिहार के हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने का निश्चय किया है. इसके लिए किसानों तक बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है. इस दिशा में मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध निश्चय योजना के विस्तार के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं. वर्ष 2047 तक की चुनौतियों की चर्चा करते हुए कहा कि बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हमें और काम करना है. साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना है.

'प्रगति को गति देने में एनर्जी और पॉवर सेक्टर की बड़ी भूमिका' : केन्द्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह की उपस्थिति में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि- अगले 25 वर्षों में भारत की प्रगति को गति देने में एनर्जी और पॉवर सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है. एनर्जी सेक्टर की मजबूती ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जरूरी है और ईज ऑफ लिविंग के लिए उतना ही अहम है. यह बातें उन्होंने 5200 करोड़ रुपये से अधिक की एनटीपीसी (NTPC) की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास व लोकार्पण करने दौरान कही.

'राज्यों पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है. मेरा उनसे आग्रह है कि वे जितना जल्दी संभव हो सके सब क्लीयर करें. साथ ही उन कारणों पर भी ईमानदारी से विचार करें कि जब देशवासी ईमानदारी से अपना बिजली का बिल चुकाते हैं, तब भी कुछ राज्यों का बार-बार बकाया क्यों रहता है. पिछले 8 वर्षों में देश में लगभग 1 लाख 70 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता जोड़ी गई है. वन नेशन वन पावर ग्रिड आज देश की ताकत बन चुका है. पूरे देश को जोड़ने के लिए लगभग 1 लाख 70 हजार सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई गईं हैं.' - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

5 दिवसीय बिजली महोत्सव का समापन : कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किये गये कार्यों, उपलब्धियों को लघु फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित किया गया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रक्षेपित योजनाओं पर भी लघु फिल्में दिखाई गई. साथ ही ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार द्वारा भी प्रदेश के हर गांव में बिजली की उपलब्धता, ग्रामीण विद्युतीकरण, शहरी क्षेत्र में स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध निश्चय योजना के तहत एग्रीकल्चर कनेक्शन आदि में हो रही उपलब्धियों को लघु फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित किया गया. इसके साथ रंगा-रंग कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की गई. इन सभी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के साथ 5 दिवसीय बिजली महोत्सव का आज समापन हुआ. कार्यक्रम में बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव; प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, संजीव हंस क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक, एनटीपीसी (पूर्वी), शीतल कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. अपने सम्बोधन में अधिकारियों ने विद्युत क्षेत्र में बिहार की विभिन्न उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की.