पटना: बीजेपी की ओर से बिहार में पहली बार सभी सातों मोर्चा की संयुक्त बैठक हो रही है. बैठक में हिस्सा लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह पहुंचे हैं. बिहार में अमित शाह को लेकर पूछे गए सवाल पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह (Lalan Singh Statement Amit Saha Bihar Visit ) भड़क गए. ललन सिंह ने कहा कि उनका कार्यक्रम है और आप से पूछ कर तो न आएंगे. अमित शाह आ रहे हैं पार्टी के कार्यक्रम में आ रहे हैं इस पर क्या रिएक्शन दिया जाए.

बीजेपी नेताओं के साथ सीएम की बैठक पर संशयः बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है लेकिन हाल के दिनों में बीजेपी जदयू के बीच तालमेल बेहतर नहीं रहा है. बीजेपी नेताओं के बयान से नीतीश कुमार लगातार असहज दिखते रहे हैं. चर्चा यह थी कि इस बार बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए और आवास पर आइसोलेटेड हैं. ऐसे में अब बीजेपी जदयू के बीच कोई बैठक होगी कहीं से लग नहीं रहा है. साथ ही बीजेपी की ओर से तैयारी को लेकर जदयू खेमे में बेचैनी भी है और सवालों के जवाब में भी वह बेचैनी दिख रहा है.

बीजेपी के सातों मोर्चे की पटना में बैठकः बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी के सातों मोर्चे की बैठक (Meeting of all seven fronts of BJP in Patna) आयोजित की गई है. आज दूसरे दिन समापन समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) भी शामिल होंगे. इससे पहले शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा (BJP President JP Nadda) ने पटना के ज्ञान भवन में आयोजित दो दिवसीय 'संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक' (Joint meeting of BJP National Working Committee) का उद्घाटन किया.

