पटना: विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को है. इस अवसर पर श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश कुमार (Minister of Labor Resources Jeevesh Kumar) 15 जुलाई राजधानी पटना में कौशल जागरूकता रथ को हरि झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. रथ 30 जुलाई तक राज्यभर में घूम-घूमकर जिलों से होते हुए प्रखंड स्तर पर स्थापित कौशल विकास केंद्र से होते हुए गुजरेगी. इस दौरान श्रम संसाधन विभाग की ओर से संचालित योजनाओं के बारे जानकारी आम लोगों तक पहुंचाया जायेगाी. ये जानकारी श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने नियोजन भवन के प्रतिबिम्ब सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान (Press Conference In Patna) दी. मंत्री ने बताया कि कौशल रथ को दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान (Dashrath Manjhi Institute of Labor and Planning Studies) वेटनरी कॉलेज के समीप से हरी झंडी दिखा कर विदा किया जायेगा.

"मुख्यमंत्री के दिशानिर्देश में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर पहली बार 9 कौशल जागरूकता रथ विदा को विदा किया जायेगा, जो राज्यभर के सभी कमिश्नरी/प्रखण्ड में करीबन 14,153 किलोमीटर की यात्रा करेगी और युवाओं को कौशल विकास के लिए आकर्षित करेगी. कौशल रथ सभी संसाधनों से लैस होगा, जिसमें ऑडियो-विडियो (कौशल से संबधित फिल्में, आवश्यक जानकारी से जुड़े चल चित्र) के साथ सूचना और शिक्षा से सधित हैण्डबिल भी उपलब्ध होगा."- जीवेश कुमार, मंत्री, श्रम संसाधन विभाग

7 नामचीन कंपनियां से होगा करारः श्रम मंत्री ने बताया कि हमारे देश में युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिनके हुनर को रोजगारपरक बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तत्पर हैं. इस दिशा में बिहार विकास कौशल मिशन लगातार सकारात्मक कदम बढ़ा रही है. मंत्री ने बताया कि राज्य के युवाओं को रोजगार मुहैया कराये जाने के उदेश्य से देश के 7 नामचीन कंपनियों गैर वित्तीय एकरारनामा हस्ताक्षरित किया जायेगा. ये कंपनियां युवाओं को रोजगार मुहैया कराएगी, साथ ही ये पुरे साल अपने आवश्यकता अनुसार प्लेसमेंट कैंप और पर्सनल इंटरव्यू लेकर प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे.कार्यक्रम के दौरान राज्य भर में 405 स्थानों पर नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किया जाएगा.

