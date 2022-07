पटना: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल ने गुरुवार को कहा कि बीजेपी संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी (Meeting Of All Seven Fronts Of BJP In Patna ) की पटना में आयोजित बैठक सामाजिक समरसता का अद्भुत परिचय देने वाली है. गुरुवार को अन्य राज्यों से आए बीजेपी के लोग 200 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं. पटना के कार्यक्रम स्थल ज्ञान भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ जायसवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम के सफलतापूर्ण संचालन के लिए बिहार बीजेपी परिवार पूरी तरह से तैयार है. तय विधानसभाओं के कार्यकर्ता पूरे आए पदाधिकारियों के साथ संवाद कर रहे हैं. यह सभी लोग संगठनात्मक कार्य के अलावा केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे.

''31 जुलाई को अध्यक्ष विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए 16 जिलों के बीजेपी कार्यालय भवन का उद्घाटन तथा सात जिलों के कार्यालय भवन का शिलान्यास करेंगे. इसके बाद वे कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे. इसी दिन गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचेंगे और बैठक में समापन समारोह में शामिल होंगे. इस बैठक में आए कई राज्यों के लोग हैं जो पटना में संबंधित राज्य के रहने वाले लोगों से भी मुलाकात करेंगे.'' - डॉ. संजय जायसवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि यह सभी लोग शुक्रवार को या शनिवार की सुबह तक वापस पटना लौट जाएंगे. 30 जुलाई को ज्ञान भवन में आयोजित बीजेपी संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक शुरू होगी. इस बैठक का उद्घाटन पार्टी के अध्यक्ष जे पी नड्डा करेंगे. इससे पहले वे रोड शो में शामिल होंगे.

30 जुलाई को जेपी नड्डा का कार्यक्रमः संजय जायसवाल ने बताया कि पहले दिन (30 जुलाई) को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 10:30 पर पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे. उसके बाद पटना हाई कोर्ट के समीप अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद वह वहां से जेपी गोलंबर तक रोड शो करेंगे. इस दौरान जेपी नड्डा के साथ भारत सरकार के कई मंत्री और बिहार सरकार में भाजपा के कई मंत्री भी रोड शो में भाग लेंगे. उसके बाद जेपी नड्डा 30 जुलाई को ही 4:00 बजे से संयुक्त मोर्चा के कार्यक्रम को पटना के ज्ञान भवन में संबोधित करेंगे.







31 जुलाई को अमित साह का कार्यक्रमः दूसरे दिन समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचेंगे और समापन समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह दोनों मौजूद रहेंगे. उसी दिन शाम में 6:00 से 8:00 बजे तक अन्य राज्यों के जो नेता यहां पहुंचेंगे वे उनसे मुलाकात करेंगे. साथ ही संयुक्त मोर्चा की बैठक में भाग लेने जो बाहर से पहुंचेंगे उनसे भी मुलाकात का कार्यक्रम है. उसी दिन रात में 10:00 बजे गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली वापस लौट जाएंगे.

संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार के सह प्रभारी हरीश द्विवेदी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है. उन्होंने कहा कि इस कार्यसमिति में कई राज्यों के पदाधिकारी पटना आए हुए हैं, इससे यहां के कार्यकर्ताओं को भी दूसरे राज्यों के विषय में जानने का मौका मिलेगा तथा दूसरे राज्य के पदाधिकारियों को बिहार में हुए विकास कार्यों से अवगत हो सकेंगे. कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा.

इस बैठक में क्षेत्र की समस्याओं की भी चर्चा होगी और उसी आधार पर योजना बनाकर विकास कार्य होंगे. इस संवाददाता सम्मेलन में विधान पार्षद संजय मयूख, प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन, राजेश वर्मा, विधान पार्षद दिलीप जायसवाल, प्रवक्ता विवेकानंद पासवान, प्रवक्ता अरविंद सिंह, राजेश झा शामिल रहे.

