पटना: बिहार में बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद, जनता दल (यूनाइटेड) 2024 में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश (Lok Sabha Election 2024) में अपना आधार बढ़ाने और मजबूत करने के लिए काम कर रही है. जनता दल (यूनाइटेड) विशेष रूप से बिहार की सीमा से लगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है.

हार गए थे धनंजय सिंह : जनता दल (यूनाइटेड) ने जौनपुर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त (JDU Will Fight Lok Sabha Election In UP) किया है. धनंजय सिंह ने जौनपुर जिले की मल्हानी सीट से 2022 का विधानसभा चुनाव असफल रूप से लड़ा था. उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी जौनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं.

"हम एक राजनीतिक दल हैं और हम इस बार उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे. नीतीश कुमार अब सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री हैं और उनका करिश्मा वर्षों से कम नहीं हुआ है. "पार्टी जल्द ही सीटों और संभावित उम्मीदवारों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू करेगी और पूरी तैयारी के साथ चुनाव का सामना करेगी."- धनंजय सिंह, राष्ट्रीय महासचिव, जनता दल (यूनाइटेड)

सभी सीटों पर हारी थी JDU : जेडीयू ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Election) में इस बार 51 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था. हालांकि एक भी उम्मीदवार उनकी पार्टी के नहीं जीत पाए थे. ऐसे में जब बिहार में जेडीयू एनडीए से अलग हो गयी है, तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है इसपर नजर रहेगी.