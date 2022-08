पटनाः जदयू 2024 और 2025 की तैयारी को लेकर कमर कस चुकी (JDU ON Mission 2024 And 2025) है. इसी कड़ी में गुरुवार को जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक (JDU Minority Cell Meeting In Patna) पार्टी कार्यालय में हुई. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा (JDU State President Umesh Kushwaha) की मौजूदगी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेताओं को टास्क भी दिया गया. 2020 के चुनाव में जदयू का एक भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार नहीं जीत पाये थे. माना गया कि अल्पसंख्यक बहुल इलाके में खराब प्रदर्शन होने का एक बड़ा कारण अल्पसंख्यकों का पार्टी से मुंह मोड़ लेना है. जदयू इन कमियों को दूर कर अब पार्टी अल्पसंख्यक वोट को अपने साथ जोड़ने में लगी हुई है.

"सीएम नीतीश कुमार ने समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने का काम किया है. उनकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था और सभी जाति, वर्ग और धर्म के लोगों के विकास हेतु समान रूप से चिंता करने की नीति के फलस्वरूप ही आज आम लोगों में उनके प्रति विश्वास है. कभी भी उन्होंने वोट की चिंता नहीं की, अपितु उनका सारा ध्यान सभी के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित रहा है. बीते 17 वर्षों से उनके नेतृत्व में राज्य सरकार ने सब को समान नजर से देखते हुए विकास की योजनाओं को लागू किया है. अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उनकी ओर से दर्जनों योजनाएं न सिर्फ लागू की गई है वरन उन्हें सरजमी पर उतारते हुए आम लोगों तक पहुंचाया भी गया." -उमेश सिंह कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष

कई नेताओं ने जदयू का दामन थामाः जाप सहित कई दलों के अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े नेता जदयू में शामिल हुए. जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सबों को जदयू की सदस्यता दिलाई. अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सलीम परवेज की मौजूदगी नये लोगों ने जदयू की सदस्यता ली. पार्टी में शामिल होने वालों में जाप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष मो. अकबर अली, जाप की पूर्व प्रत्याशी शबाना आजमी, जाप महिला प्रकोष्ठ की गुल अफशां उर्फ सुग्गन, डॉ. नसीम अंसारी, मो. सोहेल साहिल, रहबर आलम, चांद हमीद, डॉ. आजाद अहमद, जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नौशाद खान सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता हैं. इस दौरान उमेश कुशवाहा ने कहा कि हम लोग मिशन 2024 और 2025 में लगे हैं और पार्टी का प्रदर्शन दोनों चुनाव में बेहतर होगा.

