नई दिल्ली: जदयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं UP प्रभारी केसी त्यागी ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव ( UP Assembly Election 2022 ) की तारीखों का ऐलान हो गया है. हम लोग बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर यूपी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते ( JDU To Fight UP Election 2022 ) हैं. सीट बंटवारे और गठबंधन को लेकर केंद्रीय मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता RCP सिंह ने BJP के शीर्ष नेताओं से बातचीत की है.

केसी त्यागी ने कहा कि अब तक गठबंधन व सीट बंटवारे को लेकर BJP के तरफ से स्पष्ट जवाब नहीं मिला है. BJP अपना रुख स्पष्ट करे. UP में जदयू 22 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है. BJP, जदयू, अपना दल, निषाद पार्टी के बीच जल्द सीट बंटवारा हो जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी से यूपी में गठबंधन नहीं हुआ तो UP चुनाव जदयू तब भी लड़ेगी. वैसी परिस्थिति के लिये जदयू तैयार है और 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का चयन भी कर रखी है.

केसी त्यागी, प्रधान महासचिव, जेडीयू

ये भी पढ़ें- सस्पेंस खत्म, समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य

मंगलवार को केसी त्यागी ने कहा था कि सभी दल अब चुनाव के लिहाज से सीट बंटवारे को लेकर अंतिम रूप देने में जुटे हैं. ऐसे में NDA में भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर पार्टी तैयारी कर चुकी है. पार्टी की इच्छा है कि यूपी के अंदर भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक बात नहीं हो पाई है.

'इस चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता आरसीपी सिंह और भाजपा नेता अमित शाह सहित कई वरिष्ठ नेताओं के बीच बातचीत भी हुई है. अब जल्द से जल्द सीट बंटवारे को लेकर फैसला लेने का वक्त आ गया है. अगर जल्द तय नहीं हुआ तो चुनिंदा सीटों पर जदयू अकेले चुनाव लड़ेगी. इस पर कोई बात नहीं हुई तो जदयू खुद निर्णय लेगी.' - केसी त्यागी, प्रधान महासचिव, जेडीयू

ये भी पढ़ें- up assembly election 2022 : मायावती के बर्थडे पर कैंडिडेट की घोषणा करेगी बीएसपी

बता दें कि बिहार में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में भाजपा और जदयू सहित दो छोटे दल हैं. केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जदयू के नेता आर सी पी सिंह शामिल हैं. इससे पहले ललन सिंह ने कहा था कि आरसीपी सिंह ने सूचना दी है कि यूपी में बीजेपी जेडीयू के साथ गठबंधन के लिए तैयार है. ऐसे में जेडीयू ने सीटों की सूची बीजेपी को सौंप दी है. पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को सूची सौंपी गई है. सीटों पर समझौते की बातचीत भी केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह करेंगे.

गौरतलब है कि यूपी में सात चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं. 10 मार्च को नतीजे आएंगे. 10 मार्च को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी. सीटों को लेकर BJP पर जदयू ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है. गठबंधन नहीं होने की स्थिति में जदयू अकेले भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP