पटनाः बिहार के बेगूसराय में मंगलवार को अपराधियों ने बाइक से घूम-घूमकर 10 लोगों पर गोलीबारी की. इसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है. वहीं बीजेपी ने घटना के विरोध में हमलावर हो गई है. बीजेपी ने आज बेगूसराय बंद का (BJP Protest Against Firing Incident In Begusarai ) आह्वान किया है. इसी बीच जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान (JDU on Begusarai Firing Incident) आया है. इस घटना को लेकर जेडीयू प्रवक्ता (JDU Leader Neeraj Kumar) ने कहा कि यह घटना दुखद है. इस घटना के पीड़ित लोगों के प्रति मेरी संवेदना साथ है.

ये भी पढ़ेंः कहां हैं बेगूसराय का साइको किलर? : 11 लोगों को मारी थी गोली, विरोध में BJP का बंद

बेगूसराय की घटना पर जेडीयू का बयान

घटना के बताया दुखद और मार्मिकः बेगूसराय की घटना की बाबत जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बेगूसराय की अपराधिक घटना लीक से हटकर है. यह घटना काफी दुखद और मार्मिक है. साथ ही चुनौतीपूर्ण भी है. स्वाभाविक है ऐसी घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आने लगी है, जो उनका धर्म है. हमारी प्राथमिकता केवल और केवल इस घटना में शामिल अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाना है. जिसने भी इस तरह का दुस्साहस किया है उसे सलाखों के पीछे पहुंचाना है.

''बेगूसराय की अपराधिक घटना लीक से हटकर है. यह घटना काफी दुखद और मार्मिक है. साथ ही चुनौतीपूर्ण भी है.हमारी प्राथमिकता केवल और केवल इस घटना में शामिल अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाना है. जिसने भी इस तरह का दुस्साहस किया है उसे सलाखों के पीछे पहुंचाना है '' -नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता जदयू

बेगूसराय गोलीकांड में 10 घायल, एक मौत : बेगूसराय में साइको किलर का कहर देखने को मिला है. बाइक सवार दो बदमाशों ने नेशनल हाइवे 31 और 28 पर कई जगहों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है. जिसमें 11 लोगों को गोली लगी है, वहीं एक की मौत हो गई है. 10 अभी भी घायल हैं. बेगूसराय के फुलवरिया, बछवाड़ा, तेघड़ा और चकिया थाना क्षेत्र के ये इलाके हैं. गोलीबारी की यह घटना मंगलवार की शाम 5.30 बजे बछवाड़ा से शुरू हुई. दूसरी घटना फुलवरिया में हुई, जहां हाजीपुर पिपरा देवस निवासी चंदन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी. यह पहली घटना तेघरा अनुमंडल क्षेत्र के एनएच 28 की है. एनएच 28 पर बगराहाडीह में बदमाशों की गोली का शिकार हुए थे.