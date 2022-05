पटना: जातीय जनगणना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) ने बिहार से दिल्ली तक पैदल मार्च (Tejashwi foot march for caste census) करने की घोषणा की है. अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गयी है. जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने तेजस्वी यादव से अब तक की यात्राओं को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग (JDU demands white paper on Tejashwi march) की है. अरविंद निषाद ने कहा कि तेजस्वी यादव यात्राओं की घोषणा तो करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं.

ये भी पढ़ें: Caste Census In Bihar: 'हमें और कोई चारा नहीं आ रहा नजर.. अब बिहार से दिल्ली तक होगा पैदल मार्च'

घोषणा करने के लिए इतिहास में जाने जाएंगे तेजस्वी यादव: जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ राजनीतिक घोषणा करने के लिए इतिहास में जाने जाएंगे. पहले भी तीन यात्रायों की घोषणा की थी. संविधान बचाओ यात्रा, लोकतंत्र बचाओ यात्रा और बेरोजगारी हटाओ यात्रा. तेजस्वी यादव यात्रा तो शुरू करते हैं लेकिन कभी बारिश तो कभी गर्मी के कारण बीच में ही यात्रा छोड़ देते हैं. इस बार भी पटना से दिल्ली तक जातीय जनगणना को लेकर जो पैदल मार्च का ऐलान किया है, यह सिर्फ घोषणा ही रह जाएगी. पदयात्रा को पूरा करने के लिए संकल्प लीजिए और नहीं तो अपनी यात्राओं को लेकर श्वेत पत्र जारी कीजिए.

'जब घोषणा पूरा नहीं करते हैं तो इसलिए हम लोग सवाल खड़े करते हैं. पदयात्रा का यदि दिन-समय घोषणा कर देते तो उसका हम लोग बेसब्री से इंतजार करते. यात्राओं को लेकर नीतीश कुमार से उन्हें सीखना चाहिए. वे कहते भी हैं कि नीतीश कुमार सीखते हैं तो कम से कम यात्रा को लेकर सीखने की कोशिश करते. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 दर्जन से अधिक यात्राएं कीं और लोगों से संवाद किया. उनकी समस्याओं को सुनकर उसे दूर करने की भी कोशिश की है.'-अरविंद निषाद, जदयू प्रवक्ता

देखें वीडियो

बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर हमलोगों ने काफी प्रयास कर इसे दोनों सदनों से पारित करवाया. हमलोगों ने प्रस्वाव सभा में रखा, प्रधानमंत्री से भी मिलकर आए थे. अब जातीय जनगणना को लेकर हमें और कोई चारा नजर नहीं आ रहा है. केवल एक ही चारा नजर आ रहा है कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा. बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा करनी पड़ेगी.

'देखिए सभी को पता है कि दो बार राजद के प्रयास से, लालू यादव के प्रयास से जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और परिषद से पास हुआ. हमने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी. अब हमें एक ही चारा सड़क पर जाने का दिख रहा है. बिहार से दिल्ली तक पैदल यात्रा करनी पड़ेगी.'- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

ये भी पढ़ें: जातीय जनगणना पर RJD का साथ देने को तैयार VIP: मुकेश सहनी

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP