पटना: पटना के मसौढ़ी और जहानाबाद में एक ही वक्त में दो लोगों की हत्या की गई थी. दोनों रिश्ते में चाचा भतीजा थे. ऐसे में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव (JAP Supremo Pappu Yadav) पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए उनके नीमा गांव पहुंचे. जहां उन्होंने पीड़ित परिजनों को सांत्वना देते हुए शोकाकुल परिवार से मिलकर हर संभव मदद करने का भरोसा जताया. साथ ही वर्तमान सरकार पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि इन दिनों पूरे बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और भू माफिया के चंगुल में सत्ता सियासत और सरकार है. ऐसे में पूरे बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं. रोजाना हत्या, लूट और बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही हैं.

''इन दिनों पूरे बिहार में लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है. लगातार बिहार के कई जिलों में हत्या लूट बलात्कार के मामले आ रहे हैं. ऐसे में पटना से सटे मसौढ़ी और जहानाबाद जिले में एक साथ चाचा और भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात को अंजाम देने में पांडव गिरोह के संजय सिंह का नाम आ रहा है. ऐसे में एक बार फिर से अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है.''- पप्पू यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जन अधिकार पार्टी

'बिहार में दहशत में व्यवसायी': पप्पू यादव ने कहा कि सरकार को अविलंब ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने की जरूरत है. बिहार के व्यवसाय से जुड़े लोग और आम आवाम के लोग दहशत में हैं. जंगलराज की पुनरावृति से लोग दहशत में हैं. जाप प्रमुख पप्पू यादव नीमा गांव पहुंचे, जहां पर पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और उन्हें हर संभव मदद करने का भरोसा जताया. सरकार से जल्द ही आरोपियों पर गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल चलाकर और कुर्की जब्ती करने की मांग की है.

एक ही वक्त पर दोनों की हुई थी हत्या: बता दें कि मसौढ़ी में दिनेश शर्मा और जहानाबाद में अभिराम शर्मा की हत्या (Murder of Dinesh Sharma in Masaudhi and Abhiram Sharma in Jehanabad) एक ही वक्त पर हुई थी. दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसको लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सरकार से पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है. इसके अलावा सरकार की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अपराधी बेलगाम हो चुके हैं. सरकार विफल साबित हो रही है. सुशासन का ढोंग रचने वाले सरकार सिर्फ माफियाओं को संरक्षण देने में लगे हैं. ऐसे में बिहारवासी परेशान हैं.

