पटना: राजधानी पटना में बीजेपी के सांसद जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल ने आरसीपी को लेकर बड़ा बयान (Janardan Prasad Gave A Big Statement On RCP) दिया है, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नही की वो बीजेपी में शामिल हो रहे है. जो कोई ये बात कर रहा है. वो गलत है. आरसीपी सिंह ने अपने मंत्रालय में अच्छा काम किया है, वो अगर राज्यसभा सांसद रहते तो मंत्री बने रह सकते थे. उन्होंने कहा कि भाजपा गठबंधन धर्म निभाना जानती है. ये बात सभी को पता होना चाहिए. उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह जदयू कोटे से सांसद थे.वो अगर फिर से राज्यसभा भेजे जाते तो मंत्री बने रहते.

'आरसीपी सिंह जदयू कोटे से सांसद थे. फिर से उन्हें सांसद नहीं बनाया गया, जाहिर है कि उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना तय था तो उन्होंने आज उन्होंने इस्तीफा दिया है. सच है कि आरसीपी सिंह ने अपने मंत्रित्वकाल मे अच्छा काम किया है. इसके लिए बीजेपी नेतृत्व भी उन्हें धन्यवाद दिया है.' - जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल, सासंद, बीजेपी



आरसीपी सिंह ने दिया इस्तीफा : गौरतलब है कि जेडीयू के कद्दावर नेता और केन्द्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा (RCP Singh Resigns ) सौंप दिया है. आरसीपी सिंह जनता दल यूनाईटेड (JDU) के कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री थे. उन्हें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने सांसद के तौर पर अगला कार्यकाल नहीं दिया है. बता दें कि आज ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया है. दोनों ही नेताओं का राज्यसभा सांसद के तौर पर 7 जुलाई को अंतिम दिन है. आरसीपी सिंह पिछले कुछ समय से जदयू से नाराज चल रहे हैं. दरअसल, आरसीपी सिंह का राज्यसभा में बतौर सांसद कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है. बिना सांसद रहे कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है. अब ऐसे में वह इस्तीफा देते हैं कि नहीं इसपर सबकी नजर टिकी हुईं थीं. जेडीयू ने उन्हें राज्यसभा सांसद नहीं बनाया और खीरू महतो को जेडीयू ने राज्यसभा पहुंचाया है. ऐसे में सिंह की नाराजगी काफी बढ़ गयी है.

लालू के प्रति जताई साहनभूति : लालू यादव को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि लालू की राज्य की ही नही देश के बड़े नेता हैं और वो बीमार हैं. हम भगवान से प्रार्थना करते है कि वो जल्द स्वस्थ्य होकर घर लौटे. वो बहुत बड़े नेता हैं और करोड़ों लोग उनके जल्दी स्वस्थ्य होने की कामना कर रहे हैं. बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर एयर एंबुलेंस पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना (Lalu Yadav Went Delhi by Air Ambulance From Patna) हो गया है. राज्यसभा सांसद व बेटी मीसा भारती भी उनके साथ हैं. वहीं उनके स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल के लिए 3 डॉक्टरों की टीम एम्बुलेंस में साथ चल रहे हैं. बता दें कि 3 जुलाई को अपने घर में सीढ़ी पर चढ़ने के दौरान लालू गिर गए थे. इसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी. दिल्ली रवाना होने से पहले वे पटना के पारस हॉस्पीटल में भर्ती थे, जहां से सीधे उन्हें पटना एयरपोर्ट लाया गया.

