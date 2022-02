पटना: प्रदेश भर में आज यानी मंगलवार से बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा की शुरुआत हो (Intermediate Examination Started In Patna) चुकी है. इंटर की परीक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में (1471 Centers For Intermediate Exam In Bihar) 1471 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में 13,45,939 परीक्षार्थी से शामिल हो रहे हैं. राजधानी पटना में 84 परीक्षा केंद्रों पर इंटर की परीक्षा हो रही है, जहां कुल 78,856 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं.

ये भी पढ़ें- बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2022: कदाचार मुक्त दावे के साथ परीक्षा शुरू, जानिए कब तक चलेंगी परीक्षाएं

बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा की शुरुआत

प्रदेश के सभी जिलों में बनाए गए 4-4 मॉडल परीक्षा केंद्र

वहीं, प्रदेश भर में इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर राजधानी पटना समेत सभी जिलों में 4 मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. सभी मॉडल परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी छात्राएं ही हैं. इन केंद्रों पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी वीक्षक समेत सुरक्षाकर्मी भी महिलाएं ही हैं. पटना में जो 4 मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वो हैं, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बांकीपुर, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर, जेडी विमेंस कॉलेज और राजकीय बालिका उच्च विद्यालय गर्दनीबाग. इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर के बिहार बोर्ड ने परीक्षार्थियों को साफ निर्देश दिया है कि, परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 10 मिनट पहले तक विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में प्रवेश करेंगे.

इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले दिन राजधानी पटना के बेली रोड से सटे सर गणेश दत्त मेमोरियल कॉलेज में परीक्षा को लेकर के पूरी चाक-चौबंद इंतजाम देखने को मिली. परीक्षा केंद्र के गेट पर परीक्षार्थियों के प्रवेश करने के बाद सबसे पहले परीक्षार्थियों के हाथों को सैनिटाइज कराया गया. इसके बाद वीक्षकों ने परीक्षार्थियों की फ्रिस्किंग की, जो परीक्षार्थी अपने साथ बैग और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आए थे उनसे गेट पर ही सारा सामान जमा करा लिया गया. परीक्षा केंद्रों पर पोस्टर के माध्यम से जानकारी दी गई है कि, परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में चल रही है. परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के बाद सभी बच्चों के चेहरे पर मास्क सुनिश्चित किया गया. जो छात्र मास्क नहीं पहने थे उन्हें सर्जिकल मास्क दिया गया और आगे से बाकी के परीक्षा में मास्क पहनकर आने का निर्देश दिया गया.



इंटर की परीक्षा देने पहुंचे छात्र काफी उत्साहित थे. छात्र हिमांशु ने बताया कि, मैथमेटिक्स की परीक्षा देने आए हैं, उनकी तैयारी उनकी लगभग ठीक-ठाक है. उन्होंने, कोरोना टीका का पहला डोज भी लिया है. छात्र सर्वबंधु कुमार ने बताया कि परीक्षा की तैयारी उनकी अच्छी है और उन्होंने कोरोना टीका का पहला डोज ले लिया है. परीक्षा देने के लिए वह एडमिट कार्ड के साथ-साथ वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी लेकर पहुंचे थे.

ये भी पढ़ें- बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2022: एग्जाम शुरू होने के पहले वायरल हुआ गणित का पेपर

बता दें कि, सर गणेश दत्त मेमोरियल कॉलेज के सेंटर सुपरिटेंडेंट डॉ धनंजय आचार्य ने बताया कि, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो कुछ भी दिशा-निर्देश है उसे पालन किया जा रहा है. गेट पर परीक्षार्थियों की फ्रिस्किंग की जा रही है और उनके हाथों को सैनिटाइज करने के अलावा चेहरे पर मास्क हो यह भी सुनिश्चित की जा रही है. उन्होंने बताया कि, सभी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच गए हैं और किसी भी छात्र के पास कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं है. जिन छात्रों के पास मोबाइल बैग इत्यादि अन्य सामान थे सभी समान परीक्षा भवन के गेट के अंदर प्रवेश करते ही बाहर में एक जगह इकट्ठा रख दिया गया है.

वहीं, उन्होंने बताया कि, कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा का आयोजन चल रहा है और वीक्षक भी तत्पर हैं. परीक्षा केंद्र में जैमर भी लगाया गया है. उन्होंने कहा कि उनके परीक्षा केंद्र पर 451 बच्चे शामिल हो रहे हैं और पहले दिन प्रथम पाली की परीक्षा में जितने भी छात्र परीक्षा देने पहुंचे हैं सभी छात्र वैक्सीनेटेड हैं.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP