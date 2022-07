पटना: राजधानी पटना के मोकामा थाना (Mokama Police Station In Patna) में पदस्थापित दारोगा प्रभात रंजन की हार्ट अटैक से मौत (Inspector Dies Of Heart Attack In Mokama) हो गई. रोहतास जिले के मूल निवासी प्रभात रंजन 2009 बैच के दारोगा थे. बताया जा रहा है कि प्रभात रंजन की आज तबीयत अचानक खराब हो गयी. मोकामा थाना के सहयोगी पुलिसकर्मियों ने उनको नाजरेथ अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उनकी मौत हो गयी. लोकप्रिय दारोगा प्रभात रंजन की मौत की खबर सुनकर बाढ़ अनुमंडल के तमाम अधिकारियों और आम लोग भी अस्पताल पहुंच गए. इस घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया.

दारोगा की हार्ट अटैक से मौत : बताया जा रहा है कि मोकामा थाने में पदस्थापित दारोगा प्रभात रंजन को अचानक हार्ट अटैक आ गया. आनन-फानन में उन्हें नाजरथ अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी. इस घटना के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई. मिली जानकारी के मुताबिक प्रभात रंजन 2009 बैच के अधिकारी थे. वो काफी मिलनसार थे और लेगों की समस्याओं को सुलझाने में भरपूर सहायता करते थे.

लोकप्रिय दारोगा की मौत से लोगों में मायूसी : दारोगा प्रभात रंजन की मौत से इलाके के लोगों में भी मायूसी छा गयी है. लोगों का कहना है की वो हमेशा आमजनों की शिकायतों का निपटारा बखूबी करते थे. उनसे अपराधियों के बीच डर था. कोई भी क्रिमनल उनके इलाके में अपराध करने से खौफ खाता था. इस घटना की सूचना परिजनों को दे दी गयी है. घर-परिवार को जैसे ही यह दुखद सामाचार मिली, परिजनों में चीख-पुकार मच गई. परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल है.