पटना: राजधानी पटना के पास गंगा नदी पर पाटलिपुत्र और पहलेजा के बीच बने रेल सह सड़क पुल के दोहरीकरण (Doubling of Rail Bridge Between Patliputra and Paheleja) का कार्य पूर्ण हो गया है. इसी कड़ी में आज रेलवे संरक्षा आयुक्त एएमचौधरी, पूर्वी परिमंडल, कोलकाता द्वारा 11.62 किलोमीटर लंबे पाटलिपुत्र-पहलेजा नव-दोहरीकृत रेलखंड का निरीक्षण किया गया. रेलवे संरक्षा आयुक्त द्वारा नवदोहरीकृत रेलखंड का गहन जायजा लिया गया.

दीघा ब्रिज रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य पूरा: इसी क्रम में 4 मार्च को भी निरीक्षण किया जायेगा. संरक्षा आयुक्त रेलवे द्वारा विशेष ट्रेन से स्पीड ट्रायल भी किया जायेगा. बता दें कि दीघा ब्रिज रेल लाइन दोहरीकरण की शुरुआत होने से उत्तर बिहार के रेल यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगा. साथ ही साथ एक बार में दो ट्रेन आसानी से दीघा ब्रिज रेल लाइन पर गुजर सकेगी. अभी फिलहाल एक ट्रेन इस रेल लाइन से गुजरती है और ऐसे में एक ट्रेन को पास कराने के लिए दूसरी ट्रेन को पहलेजा या पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर रोकना पड़ता है. जिस कारण से रेल यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पहुंचने में विलंब होता है.

रेलवे लाइन दोहरीकरण से यात्रियों को होगी सहूलियत: दीघा ब्रिज रेल लाइन दोहरीकरण शुरुआत हो जाने से रेल यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे प्रशासन की तरफ से ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी. जिससे कि आसानी से रेलयात्री राजधानी पटना पहुंच सकेंगे. हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि दीघा ब्रिज रेल लाइन दोहरीकरण होली के बाद शुरू हो जाएगा.

