पटना: उत्तर प्रदेश चुनाव (UP Election 2022 ) को लेकर दिल्ली में जदयू आज फैसला लेगा. जदयू की ओर से दिल्ली में आज महत्वपूर्ण बैठक ( meeting of JDU in Delhi on UP elections ) बुलाई गई है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ( JDU President Lalan Singh ) की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी के साथ उत्तर प्रदेश जदयू के प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल बैठक में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर फैसला लेंगे.

जदयू उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी से तालमेल करने की कोशिश करती रही. केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को इसके लिए नीतीश कुमार ने जिम्मेवारी दी थी लेकिन बीजेपी के तरफ से बहुत ज्यादा तवज्जो जदयू को नहीं दिया गया. जदयू सूत्रों की मानें तो बीजेपी के तरफ से कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी प्रचार करने की शर्त लगाई गई है.

दिल्ली जदयू यूपी के प्रभारी केसी त्यागी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश इकाई की ओर से तय किए गए सीटों पर चर्चा करने की बात कही थी. जदयू की ओर से 51 सीटों को फिलहाल चिन्हित किया गया है और उसी को लेकर आज चर्चा होगी.

सूत्र बताते हैं कि आरसीपी सिंह अभी भी चाहते हैं कि बीजेपी के साथ कुछ सीटों पर ही तालमेल हो जाए और जदयू गठबंधन में ही वह चुनाव लड़े लेकिन जदयू नेतृत्व सम्मानजनक सीट चाहता है. जदयू के तरफ से 25 सीटों से अधिक की सूची बीजेपी को सौंपी गई थी. अधिकांश पूर्वांचल के सीट है. जदयू उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है और मामला यहीं फंस रहा है.

