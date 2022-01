पटना: राजधानी पटना के गर्दनीबाग इलाके में अवैध बिजली कनेक्शन कर (Illegal Electricity Connection in Gardanibagh area of Patna) बिजली विभाग को लाखों रुपए का चूना हर महीने लगाया जा रहा है. गर्दनीबाग इलाके में 300 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियों में कटिया कनेक्शन के जरिए अवैध रुप से बिजली का उपयोग किया जा रहा है. एक तरफ राज्य सरकार हर घर बिजली कनेक्शन (Home Electricity Connection in Bihar) देने में जुटी हुई है. विभाग के अधिकारी हर एक घर को रोशन करने में जुटे हुए हैं. साथ ही बिजली चोरी करके जलाने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है. लेकिन, राजधानी पटना के गर्दनीबाग इलाके में 3,000 से ज्यादा झुग्गी-झोपड़ी में कटिया लगाकर बिजली का उपयोग किया जा रहा है.

इतना ही नहीं झुग्गी-झोपड़ी में जल रही बिजली का पैसा बिजली विभाग के खजाने में ना जाकर बिजली विभाग के कर्मचारी अवैध तरीके से वसूल रहे हैं. इससे हर महीने बिजली विभाग को लाखों के राजस्व का घाटा हो रहा है. बिजली तार से हुकिंग कनेक्शन दिन में और रातभर अवैध रूप से बिजली खपाते हैं. बिजली चोरी रोकने के लिए कंपनी बड़ा-बड़ा दावा करती है लेकिन ऐसा कुछ भी यहां नहीं दिख रहा है.

बता दें कि इस बात की जानकारी मिलने के बाद उन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हर महीने बिजली कर्मचारी आते हैं और 100 से 200 रुपया वसूल कर सभी घरों से ले जाते हैं. इनलोगों का कहना है कि अधिक पैसा मांगा जाता है पर हम गरीब लोग अधिक पैसा कहां से दे. उन्होंने ये भी बताया कि जिस महीने अगर पैसा नहीं दिया जाता है तो वह तार उतार देते हैं. जिससे कि हम लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है. जब पैसा देते हैं तो उसका कोई रिसीविंग भी नहीं मिलता है. उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोगों को तो हर महीने पैसा देना पड़ता है. सरकार चाहे तो कनेक्शन दे दे. क्योंकि, हर महीने तो पैसे की भरपाई करते ही हैं.

वहीं, इस मामले को लेकर गर्दनीबाग विद्युत कार्यालय में जाकर पूछने पर वहां कोई अधिकारी नहीं मिला. हालांकि, गर्दनीबाग विद्युत कार्यालय के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संदीप कुमार से फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जानकारी आपके द्वारा प्राप्त हुई है. अब आगे इस पर जांच कर कानून कार्रवाई की जाएगी.

'उन लोगों पर जो लोग हर माह में झुग्गी झोपड़ी वाले से पैसे ले रहे हैं और जो लोग बिजली विभाग को हर माह सैकड़ों यूनिट का चूना लगाने का काम कर रहे हैं उन सभी पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.' - संदीप कुमार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, गर्दनीबाग विद्युत कार्यालय

कुल मिलाकर देखा जाए तो राजधानी पटना के बीचों-बीच गर्दनीबाग इलाके में कटिया कनेक्शन के जरिए बिजली चोरी कर विभाग को खुली चुनौती दी जा रही है. ऐसे में अब अधिकारी के संज्ञान में ये मामला आया है. अब देखना होगा कि इस मामले में कब क्या कार्रवाई की जाती है.

