पटना: आईएएस अधिकारी वंदना प्रेयसी जॉर्जिया और उज्बेकिस्तान की विदेश यात्रा पर (Vandana Preyasi Will Go On A Foreign Trip) जाएंगी. वो 14 दिनों की उपार्जित अवकाश पर जॉर्जिया और उज्बेकिस्तान की विदेश यात्रा (Foreign Trip To Georgia And Uzbekistan) के लिए स्वीकृत की गई हैं. वंदना प्रेयसी के पास कला संस्कृति एवं युवा विभाग के साथ सहकारिता विभाग भी है और दोनों का प्रभार दो अधिकारियों को दिया गया है.

वंदना प्रेयसी जॉर्जिया की विदेश यात्रा पर जाएंगी : कला संस्कृति एवं युवा विभाग (Department Of Art Culture And Youth) अरविंद चौधरी को दिया गया है. वहीं सहकारिता विभाग एन श्रवण को दिया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. वंदना प्रेयसी 9 अक्टूबर तक छुट्टी पर रहेंगी. दोनों देशों की उनकी निजी विदेश यात्रा है.