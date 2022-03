पटनाः पूरे राज्य में होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया (Holi In Bihar) जा रहा है. सालों भर लोगों की सुरक्षा में व्यस्त रहने वाले बिहार पुलिस के डीएसपी स्तर के अधिकारियों (Holi Of Police Officer in Patna) ने समय निकालकर परिवार संग होली मिलन समारोह का आनंद लिया. राजधानी पटना के एक निजी हाल में आयोजित होली मिलन समारोह में पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर होली के गीतों पर पुआ-पकवान का आनंद लिया. इस दौरान सबों ने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर बधाई दी.

नये-पुराने गीतों का चला दौर: अंग से अंग लगाना सजन.., होली के दिन दिल खिल जाते हैं.., बलम पिचकारी.., आज न छोड़ेंगे.., रंग लगाया तूने.., जोगी जी धीरे-धीरे.. जैसे कई अन्य गीतों पर बिहार पुलिस के नए पुराने अधिकारी परिवार के साथ जमकर थिरके. इस दौरान महिला ब्रिगेड भी होली के रंग में रंगी दिखी. होली के गानों पर महिलाओं ने भी अपने-अपने स्टाइल में नृत्य के माध्यम से आनंद लिया. कोरोना संकट के लंबे समय बाद इस तरह के आयोजन से पुलिस अधिकारी काफी खुश नजर आये.

रंग-बिरंगे गीतों पर पर थिरके अधिकारीः होली के रंग-बिरंगे गीतों पर होली मिलन समारोह में पुलिस अधिकारियों ने अपने-अपने स्टाइल में डांस किया. किसी ने कपल डांस तो किसी ने हाल के दिनों में पॉपुलर पुष्पा स्टाइल में डांस किया. समारोह के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के परिवार के लोग भी जुटे थे.

लजीज पकवानों का भी उठाया आनंदः होली मिलन समारोह के दौरान पुलिस पदाधिकारियों ने परिवार संग मीठे-नमकीन रंग बिरंगे पकवान और चाट-पकौड़े के साथ ठंगा-गरम का जमकर आनंद लिया. सबों के लिए अलग-अलग काउंटर लगाया गया था.

