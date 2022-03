पटना: बिहार में कोरोना महामारी (Corona Epidemic in Bihar) के दो साल बाद, पटनावासी धूमधाम से होली के त्योहार को मना रहे (Holi is Being Celebrated in Patna) हैं. बिहार में कुर्ता फाड़ होली के साथ-साथ, कहीं-कहीं मटका फोड़ होली का भी अलग ही महत्व है. राजधानी पटना के गांधी मैदान के सबसे बड़े सब्जी मंडी अंटा घाट में युवाओं ने मटका फोड़ होली खेली. रंगों के त्योहार होली के0 अवसर पर मटका फोड़ने का आयोजन किया गया था. जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा शामिल हुए.

मटका फोड़ होली: दरअसल बिहार में खासकर होली के अवसर पर कुर्ता फाड़ होली खेलने के साथ-साथ मटका फोड़ होली भी खेली जाती है. इसको लेकर जगह-जगह चौक-चौराहों पर युवा मटका फोड़ कर होली खेलते हैं. मटका में में रंग-गुलाल के साथ चंदन, पान-फूल, नारियल रखा जाता है और होली के अवसर पर युवा मटका को फोड़ते हैं और होली के त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं.

होली के रंग में रंगे लोग: राजधानी पटना में इस साल धूमधाम से होली मनाई जा रही है. आम हो या खास सभी रंगों के त्योहार होली धूमधाम से मना रहे हैं. सभी लोग रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं. राजनीतिक गलियारों में इस वर्ष होली की धूम देखने को नहीं मिल रही है. पहले लालू यादव जेल से बाहर थे तो लालू आवास पर जमकर होली खेली जाती थी. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (RJD Supremo Lalu Prasad Yadav) अपने नेताओं के साथ-साथ कार्यकर्ताओं के संग कुर्ता फाड़ होली खेतले थे.

