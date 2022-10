पटना: बिहार के पूर्व एवं वर्तमान सांसदों और विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों से संबंधित मामलों पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई 12 अक्टूबर,2022 तक के लिए टल (Hearing adjourned against former MP and MLA in Patna High Court) गयी है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा इस मामलें पर सुनवाई की जा रही है. इस मामले पर अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी. करीब छह सौ मामले (600 cases are pending in Patna High Court) लंब‍ित हैं.

4 मामलों में किया जा चुका अंतिम प्रपत्र दायर: पूर्व की सुनवाई में महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया था कि वर्तमान और पूर्व एमपी और एमएलए के विरुद्ध 78 आपराधिक मामलों में 12 मामलों पर आरोप पत्र और 4 मामलों पर अंतिम प्रपत्र दायर किया जा चुका है. उन्होंने कोर्ट को बताया था कि 280 मामलों में कुल 481 गवाहों का परिक्षण किया जा चुका है.

लंब‍ित हैं करीब छह सौ मामले: पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया था कि वर्तमान और पूर्व एमपी और एमएलए के विरुद्ध कुल 598 आपराधिक (criminal cases against former MP and MLA) मुकदमें लंबित है, जिसमें अधिकतर केस में अनुसंधान पूरा हो गया है. लगभग 78 आपराधिक मुकदमों में अनुसंधान लंबित है.

