पटना: बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंगलवार की आधी रात बिहार के कई अस्पतालों में पहुंच गए (Tejashwi Yadav Surprise Inspection To PMCH). पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (Patna Medical College Hospital) में गंदगी और अव्यवस्था देखकर भड़क गए. इसके बाद उन्होंने सभी की क्लास लगा दी. इस बीच, बिहार के अस्पतालों में बदइंतजामी को लेकर डीप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के सभी बिहार के मेडिकल सुपरीटडेंट, सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज के सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग (Tejashwi called meeting of all civil surgeons) की. बैठक में बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा हुई.

"आज स्वास्थ्य विभाग की बैठक थी. सभी सिविल सर्जन से लेकर मेडिकल कॉलेज के लोगों को बुलाया गया था. हमलोगों ने 60 दिनों की कार्य योजना बनाई है. उसको देखते हुए हमलोगों ने निर्देश किया है और सारी समीक्षाएं लगातार चल रही है. बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बनाएं, इसको लेकर सभी को बुलाया गया था. सबकुछ सुधरेगा. जिम्मेवारी मिली है तो हमलोग इस काम को करेंगे."- तेजस्वी प्रसाद यादव, स्वास्थ्य मंत्री सह उप मुख्यमंत्री, बिहार

तेजस्वी यादव रात में अचानक PMCH पहुंचे : दरअसल, मंगलवार रात करीब 12 बजे, राज्य में स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभाल रहे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मास्क और टोपी लगाकर टी शर्ट पहने राजधानी के सरकारी अस्पतालों का अचानक से निरीक्षण करने निकल पड़े. अस्पताल कर्मचारी भी उन्हें नहीं पहचान सके. उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना के पीएमसीएच और गर्दनीबाग अस्पताल का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उप मुख्यमंत्री कभी भड़कते नजर आए तो कभी समझाते और चेतावनी देते नजर आए. उन्होंने अस्पताल में एक शव पड़े रहने को लेकर भी अस्पताल कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई.

PMCH की बदइंतजामी देख भड़के तेजस्वी : बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव पीएमसीएच की व्यवस्था देखकर काफी नाराज दिखे. अस्पताल में मरीजों ने भी मंत्री के सामने चिकित्सकों की शिकायत की, जिसे मंत्री ने धैर्य पूर्वक सुना और फिर चिकित्सकों से जवाब तलब किया. तेजस्वी यादव पीएमसीएच में कई वाडरें को देखा और जहां कमी दिखी जमकर फटकार लगाई. उन्होंने साफ लहजे में कहा कि ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए. उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को साफ शब्दों में कहा कि आप दोषियों पर कारवाई करें, अन्यथा आप पर कारवाई की जाएगी.

डॉक्टरों की लगाई क्लासः वहीं, पीएमसीएच में तेजस्वी यादव ने एक-एक करके कई वार्ड का मुआयना किया और मरीजों से बात भी की. उन्होंने पीएमसीएच में मिलने वाली मरीजों की सुविधा के साथ ही डॉक्टर और कंपाउंडर के बारे में भी जानकारी ली. तेजस्वी ने डॉक्टरों से दवाइयों के बारे में तो जानकारी ली साथ ही रजिस्टर मेंटेन किस तरीके से किया गया है, इसके बारे में भी पूछा. इस दौरान उन्होंने पीएमसीएच में मौजूद डॉक्टरों को कई निर्देश भी दिए.