पटना: कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर (third wave of corona infection) में काफी संख्या में प्रतिदिन नए संक्रमित मिल रहे हैं. ऐसे में प्रदेश भर में संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है और राजधानी पटना हॉटस्पॉट बन गया है. पटना में कोरोना संक्रमण (corona infection in patna) के मामले बढ़ते ही एक बार फिर से लोग इम्यूनिटी की बातें करने लगे हैं. इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए हरी साग-सब्जी का सेवन शुरू कर दिया है. ऐसे में सब्जी मंडियों में एक बार फिर से हरी साग सब्जियों की डिमांड बढ़ गई है. लोग पालक, कद्दू, विटामिन सी के लिए टमाटर, नींबू इत्यादि की प्रचुर मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं.

राजधानी पटना के विभिन्न सब्जी मंडियों की बात करें तो रविवार को गांधी मैदान स्थित अंटा घाट सब्जी मंडी में हरी साग-सब्जियों की खरीदारी कर रहे लोगों की संख्या काफी दिखी. लोग थैला भड़के सब्जी खरीद रहे थे. उनका कहना था कि संक्रमण एक बार फिर से तेजी से फैल गया है. ऐसे में बार-बार सब्जी लेने के लिए मंडी ना आना पड़े, इसीलिए अधिक मात्रा में एक बार में ही सब्जी खरीद रहे हैं.

''कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ा हुआ है. ऐसे में फास्ट फूड हानिकारक हो सकता है. इम्यून सिस्टम को यदि बेहतर रखना है तो हरी साग-सब्जी और प्रोटीन युक्त सब्जियों का सेवन करें. उन्होंने सेम और बीन्स खरीदा है. उन्होंने कहा कि इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना है तो खाने में सलाद का प्रयोग करें.''- सुधांशु, सब्जी खरीदने आए ग्राहक

''कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं. ऐसे में हरी साग-सब्जियों और प्रोटीन युक्त सब्जियों जैसे मशरूम का सेवन करें. इन्हीं सब्जियों को खरीदने के लिए वह सब्जी मंडी में आए हुए हैं. उन्होंने बताया कि एक बार में ही अधिक सब्जियों की खरीदारी कर ले रहे हैं ताकि बार-बार घर से निकलना नहीं पड़े. कोरोना संक्रमण बढ़ तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में जरूरी है कि जितना संभव हो, घर से बाहर कम निकलें.''- कुंदन, सब्जी खरीदने आए ग्राहक

''कोरोना बढ़ने से बाजार में ग्राहक कम हो गए हैं. ऐसे में औने पौने भाव पर सब्जियों को बेचना पड़ रहा है. ग्राहक कम होने की वजह से बाजार उदास है. बाजार में महंगाई नहीं है लेकिन लोग कम आ रहे हैं. इस वजह से उन लोगों की अच्छी बिक्री नहीं हो रही है.'' बैजू नाथ, दुकानदार

