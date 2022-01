पटना: राजधानी पटना (Crime in Patna) के बाकरगंज के आभूषण दुकान में दिनदहाड़े डकैती (Looted at a Jewellery Shop in Bakarganj of Patna) की घटना को लेकर बिहार के तमाम जिलों में सभी आभूषण दुकानदार अपनी-अपनी दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. नाराज व्यापारी सरकार से सभी सर्राफा व्यवसाईयों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं. आक्रोशित व्यापारियों ने कहा कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो और आभूषण दुकानदारों की सुरक्षा मुहैया कराई जाए.

ये भी पढ़ें- बाकरगंज लूटकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली, 14 करोड़ की ज्वेलरी और 4 लाख कैश की हुई थी लूट

बाकरगंज मेंलूट से नाराज स्वर्ण व्यापारियों का मसौढ़ी में विरोध प्रदर्शन

व्यापारियों का कहना है कि लगातार बिहार में लूट डकैती की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर हम सभी आभूषण दुकानदार दहशत के साए में जी रहे हैं. किसी तरह से दुकानदारी चला रहे हैं. हम सभी डरे रहते हैं. राजधानी पटना के बाकरगंज स्थित आभूषण दुकान में डकैती की घटना को देखते हुए मसौढ़ी बाजार में सभी आभूषण व्यवसाई अपनी-अपनी दुकानें बंद करते हुए विरोध प्रदर्शन करते नजर आए और स्थानीय प्रशासन से सुरक्षा की मांग की. आक्रोशित व्यापारियों का कहना है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो और सभी सोना-चांदी व्यवसाय से जुड़े लोगों की सुरक्षा मुहैया कराई जाए.

बता दें कि राजधानी पटना के बाकरगंज सर्राफा मंडी में शुक्रवार को एसएस ज्वेलर्स शॉप में 14 करोड़ रुपये के गहने की लूट (Gold Shop Looted in Bakarganj Sarafa Mandi) हुई थी. मामले में पुलिस को तत्काल कोई सफलता नहीं मिली है. इसको लेकर स्वर्ण व्यवसायी संघ के पदाधिकारियों के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित स्वर्ण कारोबारियों ने पटना डीएम कार्यालय के बाहर शनिवार को विरोध प्रदर्शन (Traders Protested In Patna Against Gold Shop Loot) किया. मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट ने समझा-बुझाकर स्वर्ण व्यवसायियों को किसी तरह शांत करवाया.

ये भी पढ़ें- मुकेश सहनी से VIP विधायक बोले- NDA में रहकर तेजस्वी का गुणगान ठीक नहीं

ये भी पढ़ें- बिहार का गठबंधन UP में फेल: बोले BJP प्रदेश अध्यक्ष- 'उत्तर प्रदेश में हम कभी नहीं थे साथ'

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP