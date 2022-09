पटनाः बिहार की राजधानी पटना के एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Giriraj Singh attacked Chief Minister Nitish Kumar) पर जमकर हमला किया. गिरिराज सिंह बेगूसराय जाने (Giriraj Singh Reached Patna To Go To Begusarai) के लिए पटना पहुंचे थे. मंगलवार को बेगूसराय में गोलीबारी की घटना को लेकर बीजेपी ने बेगूसराय में चक्का बंद का आह्वान किया है. इसी में शामिल होने गिरिराज सिंह बेगूसराय जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह की घटना बिहार में हुई है वह पहली बार हुई है और कहीं न कहीं इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री को सामने आकर जवाब देना चाहिए.

बेगूसराय जाने के लिए पटना पहुंचे गिरिराज सिंह

बेगूसराय के लिए रवाना हुए गिरिराज सिंहः केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पटना एयरपोर्ट पर बेगूसराय जाने के क्रम में कहा कि मुख्यमंत्री इस जंगलराज को जनता राज कहते हैं. पहली बार इस तरह की घटना बिहार में हुई है कि कोई आदमी सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग कर 11 लोगों को गोली मार दी. इसमें एक की मौत भी हो गई है. यह किस तरह का शासन है. सड़क पर 30 किलोमीटर तक गुंडा फायरिंग करता है और पुलिस सोई रहती है. इसका जवाब कौन देगा मुख्यमंत्री जी?

मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगाः गिरिराज सिंह ने बताया कि बेगूसराय बंद बुलाया गया है. मैं भी बेगूसराय जा रहा हूं. वहां की स्थिति को देख लूंगा. हम चाहेंगे कि शांतिपूर्ण बंद हो, लेकिन इस मामले में मुख्यमंत्री को जवाब देना ही होगा. बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं और पुलिस सो रही है. हमलोग कहते हैं कि जंगलराज आ गया, तो वह कहते हैं कि जनता राज है. आखिर किस तरह का जनता राज बिहार में स्थापित करना चाहते हैं मुख्यमंत्री? वह जब समीक्षा बैठक करते हैं तो उसका क्या परिणाम सामने आता है. इस पर भी उन्हें गौर करना चाहिए. जानबूझकर मुख्यमंत्री ने बिहार की जनता को जंगलराज में धकेल दिया है. इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जब उनसे जवाब मांगती है, तो वह तरह-तरह के बयान देते हैं

''बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है. तब ले सूबे लाॅ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई है. मुख्यमंत्री को स्वीकारना होगा कि बिहार में जंगलराज है. उन्होंने 17 साल तक सूबे में राज किया तो उनकी नैतिकता बनती है कि बिहार में हो रहे अपराध पर रोक लगाए और सामने आकर इस जंगलराज को स्वीकरें, लेकिन वो तो इसे जनता का राज बताने में लगे हुए हैं'' -गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री

