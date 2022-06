पटना: बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है. एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल (Four AIMIM MLA Joined RJD) हो गए हैं. इस पर बिहार में सियासत जारी है. इस बीच जदयू के वरिष्ठ नेता (Senior JDU Leader) सह विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी (JDU MLC Ghulam Rasool Baliavi) ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के नेतृत्व में एकजुट है. जब उनसे यह सवाल किया गया कि एआईएमआईएम के पांच में से चार विधायक राजद में शामिल हो गए हैं. इसे जदयू किस नजरिए से देखता है? उन्होंने कहा कि राज्य में एनडीए सरकार 2025 तक के जनादेश को पूरी (Ghulam Rasool Baliavi Said Government Will Run for Five Years) करेगी. सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है.

'किसी के कहीं आने से या किसी के कहीं जाने से बिहार की एनडीए सरकार पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और न ही कोई सोचे कि यहां पर कोई सीएम के लिए कोई वैकेंसी है. बिहार में सरकार के उलटफेर कि कहीं कोई गुंजाइश नहीं है. न कहीं कोई सीएम के लिए वैकेंसी है और ना हीं इसकी कोई संभावना है. अगर कोई सरकार बनाने का सपने देखता है तो यह सच होना असंभव है.' - गुलाम रसूल बलियावी, जदयू के वरिष्ठ नेता सह विधान पार्षद

'बिहार सरकार 5 साल तक चलेगी' : यह पूछे जाने पर कि एआईएमआईएम के विधायक क्या राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद में अपनी आस्था देखते थे? गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि अगर आस्था देखते तो उन्हीं की पार्टी से चुनाव लड़ते. सवाल कयादत (नेतृत्व) की थी और कयादत के नाम पर ही यह लोग चुनकर आए थे. लोगों ने अपना मत कयादत (नेतृत्व) के नाम पर ही दिया था. अब जब चुनाव होगा तो ये सवाल जनता उनसे पूछेगी. यह पूछे जाने पर कि एआईएमआईएम के विधायकों के हृदय परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है तो गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि यह बात तो अब वही लोग ही बता सकते हैं.

AIMIM के चार विधायक RJD में शामिल : गौरतलब है कि एआईएमआईएम के 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं. उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पहले ही 75 विधायक हमारे थे. उसके बाद एक सीट हमने बोचहां जीता, राजद की 76 सीट हो गयी थी लेकिन अब चार विधायक जो एआईएमआईएम के थे वह हमारे साथ आ गए हैं. अब राजद के विधायकों की संख्या 80 (RJD Become Biggest Party In Bihar) हो गई है.

