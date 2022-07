पटना: राजधानी पटना में आईडीबीआई बैंक के एटीएम में फर्जीवाड़ा (Fraud In IDBI Bank ATM In Patna) हुआ है. शास्त्री नगर थाना (Shaastree Nagar PS In Patna) क्षेत्र के पिलर संख्या 26 स्थित आईडीबीआई बैंक के एटीएम से दो लाख 59 हजार रुपए के फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है और इस पूरे मामले की जानकारी शास्त्री नगर थाने की पुलिस को तब हुई जब आईडीबीआई के कंट्रोल रूम मुंबई से पटना के नगर थानेदार को पूरे मामले की जानकारी दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के शिव मंदिर के ठीक सामने मौजूद आईडीबीआई के एटीएम में जांच करने शास्त्री नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची.

IDBI ATM में फर्जीवाड़ा : घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार आईडीबीआई बैंक के एटीएम में 25 जुलाई को 15,00000 लाख रुपए डाले गए थे और 27 तारीख को एटीएम ऑडिट करने आए बैंक के रिप्रेजेंटेटिव को यह जानकारी हुई की उसके आईडीबीआई एटीएम से कुल 2,59000 रुपए गायब है. हालांकि इस पूरे मामले में बैंक प्रबंधन के द्वारा की गयी शिकायत के बाद पूरे मामले में एटीएम में पैसा जमा करवाने वाले दो युवकों को फिलहाल हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है.

दो युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया : हिरासत में लिए गए युवकों ने का कि- 'एटीएम में रुपए डाले थे और जब घटना की जानकारी हुई थी तो एटीएम पहुंचे तो एटीएम का बॉक्स खुला हुआ था और उसमें रखा चार बॉक्स गायब मिला. जिसकी जानकारी आनन-फानन में बैंक प्रबंधन को दे दी गई थी.' हालांकि कहीं ना कहीं एटीएम में पैसा जमा करवाने वाले युवकों पर शक होने के कारण पुलिस ने फिलहाल इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है.