पटना: आईआईटी का नाम जेहन में आते ही देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज का ख्याल आता है. जहां पर एडमिशन लेना काफी मुश्किल होता है, ऐसे पढ़े-लिखे लड़के लाखों की मोटी सैलरी पर बड़ी-बड़ी कंपनियों में नौकरी पाते हैं, लेकिन बिहार के रहने वाले चार दोस्तों ने इससे कुछ अलग करने की ठानी है. जो धीरे धीरे साकार भी होने लगा है. आईआईटी में पढ़ने वाले दोस्तों ने बिहार में 4 जगहों पर आईआईटियन चायवाला (IITian Chaiwala at four places in Bihar) के नाम से अपना स्टोर शुरू किया है.

आईआईटियन चायवाला शुरू करने वाले रणधीर कुमार ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहते हैं कि लोग पहले कहते थे कि तुम आईआईटी का नाम खराब कर रहे हो. लेकिन, मेरा यह स्टार्टअप 4 से 5 लोगों को रोजगार देता है. हम लोग मैनेजमेंट का काम देखते हैं, बाकी हमारे स्टाफ काम करते हैं. जॉब के बारे में सवाल पूछे जाने पर बताया कि आगे जीवन में हमें जॉब करने का कोई इरादा नहीं है. हम अपने इसी चाय बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को रोजगार मिल सके. उन लोगों का जीवन यापन भी चल सके. रणधीर कुमार के पिता बिहार पुलिस में एसआई हैं.

आईआईटियन टी स्टॉल (IITian Tea Stall) को लगभग 16 वर्ग फीट में पहिए पर इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि चाय से लेकर सभी जरूरत का सारा सामान इसमें मिल जाएगा. बिहार में आईआईटियन टी स्टॉल के नाम से अब चार सेंटर चल रहा है. आरा में दो जगह पटना के बोरिंग कैनाल रोड और गोला रोड में स्थित सेंटर शामिल हैं. रणधीर कुमार ने बताया कि चारों ब्रांच को मिलाकर 18 से 20 लोगों को रोजगार मिला है और आने वाले समय में और ब्रांच बढ़ाए जाएंगे, जिससे और लोगों को रोजगार मिल सके.

''आईआईटी में रिसर्च बहुत होता है लेकिन वो रिसर्च लैब तक ही सीमित रह पाता है, लेकिन मेरा जो रिसर्च है वह लैब से बाहर निकालना है. आईआईटियन चाय दुकान ₹10 में केसर पिस्ता फ्लेवर लोगों को मुहैया कराया जा रहा है, जो लोगों को खूब पसंद आ रही है. चाय की चुस्की लेने वाले लोग आईआईटियन चाय दुकान पर पहुंचकर लुत्फ उठाते हैं. सुबह से लेकर शाम तक दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती है.''- रणधीर कुमार, आईआईटियन चायवाला

इतना ही नहीं लोग जैसे ही बोर्ड पर आईआईटियन देखते हैं तो लोगों के मन में सवाल खड़ा होने लगता है और बहुत सारे लोग पूछ बैठते हैं. फिर क्या रणधीर को लोगों को बताना भी पड़ता है और समझाना भी पड़ता है. साथ ही बिजनेस आइडिया भी लोगों को देना पड़ता है. रणधीर का मानना है कि चाय बेचना कोई छोटा काम नहीं है, बल्कि बड़ा काम है. एक चाय की दुकान से कई लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है. जो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं उनकी भी रोजी-रोटी चलती है. कोई भी बिजनेस या कोई भी काम छोटा नहीं होता है. भले ही पिता बिहार पुलिस में है, लेकिन वह अपने खुद का बिजनेस स्टार्टअप की बदौलत नाम और पहचान बनाना चाहते हैं.

