पटनाः राजधानी पटना के शाहपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर में जमीन विवाद में गोलीबारी (Firing During Land Dispute In Patna) हुई है. 5 से 7 राउंड फायरिंग में एक महिला किसान घायल हो गई. परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को दानापुर सदर अनुमंडल अस्पताल (Danapur Sub Divisional Hospital) में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. घटना के बाद पूरे गांव में तनाव को देखते बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस बल की तैनात की गई है.

क्या है मामलाः माधोपुर में चंद्रावती देवी अपनी भतीजी रीमा कुमारी और निशा कुमारी के साथ मकई लगे खेत को देखने गई थी. इसी क्रम में गांव के सुंदर यादव और सोनू यादव मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे और गोली चला दी. गोलीबारी के दौरान वहां से तीनों दौड़कर भागने लगे. इसी क्रम में एक गोली चंद्रावती देवी के पैर में लग गई और वह घायल होकर वहीं गिर गयी. मौके से 5 खोखा भी मिला है.

एक जमीन पर दो लोगों का दावाः घटना की सूचना मिलते ही पूरे माधवपुर गांव में अफरा-तफरी मच गयी. चंद्रावती देवी के पिता राम इकबाल पासवान ने बताया कि गांव के कुछ दबंग लोग उनके खेत पर कब्जा करना चाह रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ गांव के जितेंद्र यादव ने बताया कि इस जमीन को लेकर विवाद है. गांव के सुंदर यादव और राम इकबाल यादव दोनों इसे अपनी जमीन बताते हैं. इसी बात को लेकर दोनों के बीच वर्षों से विवाद चला रहा है.

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारीः मामले में राम इकबाल पासवान की ओर से शाहपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. अपने आवेदन में राम इकबाल पासवान ने माधवपुर गांव के सुंदर यादव और सोनू यादव पर गोली चलाने का आरोप लगाया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है. मामले की जांच कर रहे दारोगा विजय कुमार ने बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.



