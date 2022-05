पटना: चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पटना (Election strategist Prashant Kishor in Patna) में हैं. लगातार ट्वीट के जरिए राजनीतिक दल बनाने की बात कर रहे हैं. इस बीच उनके ट्वीट पर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि प्रशांत किशोर बिहार के हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं. कई राज्यों में उन्होंने कई दलों के लिए चुनाव की रणनीति बनाई है. कभी सफल हुए तो कभी आसफल भी हुए हैं. सुनने में आ रहा है कि वह पार्टी बनाएंगे. निश्चित तौर पर सबको अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है लेकिन बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के सर्वमान्य नेता तेजस्वी यादव हैं. आरजेडी पर इसका कोई असर नहीं (Prashant Kishor new political party no effect on RJD) होगा.

तेजस्वी को सभी वर्ग, धर्म और जाति का समर्थन: मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को अपना नेता स्वीकार कर लिाय है. जिस तरह से पिछले चुनाव में 32-32 हेलीकॉप्टर सत्ता पक्ष के लोगों ने उतार दिया था, तेजस्वी यादव अकेले ही चुनावी मैदान में थे. जिस तरह से सभी धर्म, जाति और वर्ग के लोगों ने तेजस्वी यादव का साथ दिया. इससे स्पष्ट हो गया कि बिहार में सभी वर्ग, धर्म और जाति के लोग तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं. तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी हटाओ का जो नारा दिया है, जनता ने उसका समर्थन किया.

तेजस्वी यादव सर्वमान्य नेता: उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव युवा नेता हैं. सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं. उन्होंने पढ़ाई, कमाई, दवाई के साथ-साथ बेरोजगारी हटाओ का जो नारा दिया है, पूरे देश में सभी उसका अनुसरण कर रहे हैं. फिलहाल बिहार की जनता युवा नेता के साथ है. यही कारण है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा सीटें दीं. उसके बाद हाल में बोचहां उपचुनाव ने भी साबित कर दिया कि तेजस्वी यादव सर्वमान्य नेता हैं. अगर कोई नयी पार्टी बनाये तो राष्ट्रीय जनता दल पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को अपने सिर आंखों पर रखा है. राष्ट्रीय जनता दल को सभी वर्ग के लोगों का साथ भी लगातार मिल रहा है.

