पटना: बिहार में जातीय जनगणना (Caste Census in Bihar) को लेकर लगातार सियासत तेज होती जा रहा है. पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) ने सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) से मुख्यमंत्री आवास जाकर मुलाकात की थी. मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाकर सबकी सहमति लेंगे और फिर कैबिनेट से भी अनुमति लेंगे. इधर, बीजेपी के नेताओं के बयानों से कई तरह के विरोधाभास पैदा हो रहे हैं. इस पर जेडीयू नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी (Minister Vijay Choudhary on caste census in Bihar) ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार कोई भी काम ठोक बजाकर करते हैं. हमारी और बीजेपी की बातों में कोई विरोधाभाष नहीं हैं.

'केंद्र सरकार ने उपयोगिता को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है और सुशील मोदी ने भी कहा है कि राज्य सरकार अपने स्तर से करा रही है. कहीं से कोई विरोधाभास नहीं है. जहां तक सफल होने की बात है तो पूरा देश जानता है कि नीतीश कुमार कोई भी काम करते हैं तो पूरी तरह से ठोक बजाकर ही करते हैं.'-विजय चौधरी, शिक्षा मंत्री, बिहार

हम से अलग नहीं केंद्र की बातें: विजय चौधरी का कहना है कि पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के बयान से किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं हो रहा है. सुशील मोदी ने जो कहा है या फिर केंद्र सरकार जो कह रही है, वह हम लोगों के बातों से अलग नहीं है. हम लोग तो नहीं कह रहे पूरे देश में जातीय जनगणना करा देंगे. हम लोग तो बिहार में ही जातीय जनगणना की कर रहे हैं. जनगणना की शुरुआत की जो प्रक्रिया है, वह 2019 से ही शुरू है. विजय चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट कहा है कि जिस स्टेज में हम लोग पहुंच गए हैं, नई बातों का समावेश करना संभव नहीं है.

शिक्षा मंत्री विजय चौधरी

सीएम नीतीश ने तेजस्वी से की थी मुलाकात: बता दें कि तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जताते हुए 48 से 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था. उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात का समय मांगा था. तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम मुख्यमंत्री से मुलाकात कर यह जानने की कोशिश करेंगे कि जातीय जनगणना कब कराएंगे. जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव के पहल पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी दलों का शिष्टमंडल प्रधानमंत्री से मिला था. हालांकि उसके बाद केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने से साफ मना कर दिया था. सीएम ने तेजस्वी से मिलकर जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाने का आश्वासन दिया था.

