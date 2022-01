नई दिल्ली/पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद (Deputy Chief Minister Tarkishore Prasad) दिल्ली दौरे पर हैं. देश की राजधानी में ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी और जदयू का गठबंधन बना रहेगा (DY CM Says BJP and JDU Alliance Will Remain in Bihar). एनडीए सरकार पूरे 5 साल चलेगी. बीजेपी और जदयू के बीच कोई टकराव नहीं है. डिप्टी सीएम ने कहा कि नीतीश कुमार महागठबंधन में बिल्कुल नहीं जाएंगे. एनडीए सरकार मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी.

तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि आज मैंने और बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जयसवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है. बीजेपी बिहार में 13 सीटों पर बिहार विधान परिषद का चुनाव लड़ेगी. जो उसकी सिटिंग सीटें हैं.

'बिहार में विधान परिषद चुनाव होने हैं. उस पर चर्चा हुई है. बिहार की मौजूदा सियासत पर चर्चा हुई है. हम लोगों की जितनी सीटिंग सीटें हैं, उस पर हम बिहार विधान परिषद चुनाव का लड़ेंगे. जदयू को उनकी सीटों पर सहयोग करेंगे. विकासशील इंसान पार्टी से भी हम लोग का कोई टकराव नहीं है. वह भी बिहार एनडीए में बने रहेंगे. कभी-कभी नेताओं के द्वारा बयानबाजी होती है.' - तारकिशोर प्रसाद, उपमुख्यमंत्री

उन्होंने कहा कि ऐसी बयानबाजी से दिखने लगता है कि NDA के दलों में टकराव है. बयानबाजी ज्यादा नहीं करनी चाहिए. यूपी विधानसभा चुनाव में जदयू को बीजेपी कितनी सीटें देगी या नहीं देगी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है. मैं तो बिहार में कामकाज देखता हूं. बता दें बिहार में बीजेपी का जेडीयू से टकराव जारी है. जातीय जनगणना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, सम्राट अशोक विवाद, यूपी विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच में घमासान मचा हुआ है.

शराबबंदी पर भी टकराव जारी है. बिहार में एनडीए सरकार विकासशील इंसान पार्टी के समर्थन से चल रही है, जिनके 3 विधायक हैं लेकिन इस पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी बीजेपी से नाराज हैं क्योंकि बीजेपी ने यूपी चुनाव में उनको सीटें नहीं दी हैं. वह गठबंधन तोड़ने तक की धमकी दे रहे हैं. जदयू ने बीजेपी को कल तक अल्टीमेटम दिया कि वह बताएं कि कितनी सीटें यूपी चुनाव में वह जदयू को देगी. इन सबके बीच डिप्टी सीएम एवं बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने अमित शाह से मुलाकात की है. बीजेपी 13 सीटों पर बिहार विधान परिषद का चुनाव लड़ेगी. जिसकी, सूची भी डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अमित शाह को सौंप दिया गया है.

