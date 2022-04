पटना: बिहार में प्रतीक्षारत अनियोजित कार्यपालक सहायकों का नियोजन (Recruitment of Executive Assistants in Bihar) पंचायतों में कराने की मांग को लेकर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के कार्यालय में प्रदर्शन (Demonstration of executive assistants in Patna) कर रहे एक अनियोजित कार्यपालक सहायक ने आत्मदाह का प्रयास किया. मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने आनन-फानन में उस युवक को गिरफ्तार कर लिया. वहीं, प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यालय परिसर के प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया.

दर-दर भटक रहे हैं सैकड़ों अभ्यर्थी: दरअसल, नियोजन की मांग को लेकर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यालय में जुटे दर्जनों अनियोजित कार्यपालक सहायकों ने जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर रहे सहायक कार्यपालक का आरोप है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के दिशा-निर्देश पर बिहार के प्रत्येक जिलों में जिला अधिकारी द्वारा लिखित परीक्षा टाइपिंग से और मूल प्रमाण पत्र की जांच के बाद एक पैनल तैयार किया गया. इसकी वैधता विज्ञापन के अनुसार 3 वर्ष रखी गई. इसी पैनल के जरिए कुछ अभ्यर्थियों का नियोजन भी किया गया. अभी भी सैकड़ों अभ्यर्थी नियोजन के लिए दर-दर भटक रहे हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी सहायक कार्यपालकाें को नियोजित करने का आदेश जारी किया था. इसके बावजूद तक शेष बचे अभ्यर्थियों का नियोजन नहीं किया गया. प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि बेल्ट्रॉन से परीक्षा पास करने के बाद उसके पैनल के अनुसार उन सभी का नियोजन किया जाना है, जो अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है. अभ्यर्थियों ने मांग की है कि जिस तरीके से पिछले अभ्यर्थियों का नियोजन पैनल में रखकर किया गया, उसी पैनल के तहत सभी अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाए.

अपनी मांगों के समर्थन में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यालय परिसर में एकजुट हुए दर्जनों सहायक कार्यपालक अभ्यर्थियों ने करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन किया. मौके पर पहुंची पुलिस ने सोसाइटी कार्यालय परिसर से प्रदर्शनकारियों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया. इसी दौरान एक अभ्यर्थी ने अपने शरीर पर किरासन तेल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया. मौके पर मौजूद डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार और सचिवालय थाना प्रभारी ने उसे हिरासत में ले लिया. वहीं, दूसरी ओर अन्य प्रदर्शनकारियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है. फिलहाल बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यालय के बाहर पुलिसकर्मी तैनात हैं.

