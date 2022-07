पटना: बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग (Demanded To Give Bharat Ratna To Former CM Karpoori Thakur) की है. उन्होंने यह बातें बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष पर आयोजित विशेष समारोह में दिए गए अपने संबोधन में कही. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है. अतः यहां से एक संदेश पूरे देश में जाना चाहिए. हम अलग-अलग दलों से इस विधानमंडल में है. लेकिन हमारी वैचारिक प्रतिस्पर्धा राजनीतिक शत्रुता में नहीं बदलनी चाहिए. समाज के हर वर्ग की आबादी के अनुसार भागीदारी और हिस्सेदारी से ही लोकतंत्र समृद्ध और समावेशी होगा.

'मैंने पहले कहा कि हमारे राज्य के वैशाली से ही लोकतंत्र बाकी जगहों पर प्रसारित हुआ. अतः मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि School Of Democracy & Legislative Studies जैसी एक संस्था बिहार में स्थापित हो. जिसके माध्यम से विधायी और लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर शोध एवं अध्ययन के अवसर और प्रशिक्षण दिया जा सके. पूरे देश के जनप्रतिनिधियों, युवाओं और संबंधित कर्मचारियों को इससे लाभ मिलेगा. आशा है आप हमारी इस मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे.' - तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग : तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से यह भी कहा कि आपने Deserving और विशेषज्ञ व्यक्तियों को पद्मश्री, पद्म विभूषण इत्यादि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की एक स्वस्थ एवं सकारात्मक परंपरा स्थापित की है. इसी प्रांगण में हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की आदमकद प्रतिमा के बगल में बैठे हैं. हमारी मांग है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर इस शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश के किसी भी प्रधानमंत्री के बिहार विधानसभा प्रांगण में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की कृपा करें. यहां उपस्थित हरेक सदस्य की यह हार्दिक इच्छा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को अवश्य ही भारत रत्न मिलना चाहिए.

'हमारे पूर्वजों ने लोकतंत्र की समृद्ध विरासत सौंपी है' : तेजस्वी ने अपने सम्बोधन में यह भी कहा कि लोकतंत्र के समक्ष कई चुनौतियां हैं लेकिन हम सामूहिक प्रयास और संकल्प से जनतंत्र को धनतंत्र और छलतंत्र से बचा सकते हैं. हमारे पुरखों ने हमें लोकतंत्र की समृद्ध विरासत सौंपी है. आवश्यकता है कि हम सब मिलकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करें. विधानसभा के शताब्दी वर्ष में यही चुनौती भी है और अवसर भी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना (PM Narendra Modi Bihar Visit) में बिहार विधानसभा (Bihar Vidhansabha) के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शिरकत करने पटना पहुंच चुके हैं. पीएम करीब 2 घंटे पटना में बिताएंगे.

बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह का समापन : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा को संबोधित किया. इससे पहले उन्होंने बिहार विधानसभा के संग्रहालय का शिलान्यास किया. कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण किया. इस मौके पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे. (PM Narendra Modi) बता दें कि झारखंड (PM Modi in Deoghar) के देवघर से पटना (PM Modi in Patna) पहुंचे पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया. बिहार विधानसभा भवन में शताब्दी स्मृति स्तंभ के लोकार्पण (Modi unveil the centenary memorial pillar) के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में हैं. ढाई टन वजन के कांसे से बना यह स्तंभ बिहार की 100 वर्षों की विधायी यात्रा की निशानी है, जो बिहार की गौरवशाली परंपरा की याद दिलाएगा.