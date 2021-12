बगहा: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में मंगलवार को पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर में कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting in Valmiki Nagar) हुई. जहां कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी है. हालांकि बगहा को जिला का दर्जा नहीं मिला (Bagaha Did Not Get District Status) है. पहले चर्चा थी कि उसे नए जिले के तौर पर कैबिनेट से मान्यता मिल सकती है.

नीतीश कैबिनेट की बैठक (Nitish Cabinet Meeting) में पटना के अंजुमन इस्लामिया के पुनर्निर्माण के लिए 50 करोड़ 64 लाख 36 हजार रुपए राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. साथ ही नगर पालिका नगर योजना पर्येवेक्षक संवर्ग नियमावली 2021 को भी स्वीकृति मिली है.

बिहार कैबिनेट में माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में प्रथम चरण में अपग्रेड 677 उच्च माध्यमिक विद्यालय में आधारभूत संरचन के विकास के लिए तीन अरब पचास करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है.

बता दें कि मुख्यमंत्री अब तक 4 कैबिनेट की बैठक पटना से बाहर कर चुके हैं. मुख्यमंत्री ने पहली बैठक 10 फरवरी, 2009 में की थी. विकास यात्रा के दौरान बेगूसराय के बरबीघी गांव में कैबिनेट की बैठक की गई थी. दूसरी बैठक 29 दिसंबर, 2009 को राजगीर में रत्नागिरी पर्वत के शिखर पर स्थापित विश्व शांति स्तूप के सभागार में बैठक की थी. वहीं, तीसरी बैठक 14 जनवरी, 2010 को गंगा नदी में फ्लोटिंग रेस्तरां पर की गई थी. इसके साथ ही साल 2017 में भी मुख्यमंत्री राजगीर में कैबिनेट की बैठक की गई थी. जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया था.

