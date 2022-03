पटना: राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद (Crime in Patna) हैं. ताजा घटना में बिहटा थाना क्षेत्र में इटवा दोघरा टोला में घर में सो रहे एक शख्स पर अपराधियों ने जानलेवा हमला (Deadly Attack on a Man in Bihta of Patna) कर दिया. रामनाथ यादव का पुत्र विनोद कुमार अपने घर के दालान में देर रात सोया हुआ था. इसी दौरान कार सवार कुछ लोगों ने उस पर जानलेवा हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया.

गांव में हंगामा होत देख मौके से फरार हुए अपराधी: मिली जानकारी के अनुसार, घटना के बाद गांव में हंगामा होता देख, बदमाश मौके पर कार छोड़ कर फरार हो गए. कार के अंदर एक देसी कट्टा और एक धारदार हथियार बरामद हुआ है. जिसके बाद लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर पुलिस ने पहुंचकर गाड़ी और हथियार को जप्त कर लिया. घायल को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घर में सो रहे शख्स पर जानलेवा हमला: घायल व्यक्ति की पहचान बिहटा थाना क्षेत्र के इटवा दोघरा टोला निवासी रामनाथ यादव के 50 वर्षीय पुत्र विनोद कुमार के रूप में हुई है. घायल विनोद कुमार का भाई नागेंद्र ने कहा कि- 'भैया घर के दलान में सोए हुए थे. तभी अचानक कार सवार कुछ लोग आते हैं और हत्या के नियत से उन पर हमला करते हैं. घटना में वो बुरी तरह से घायल हो गए.' पीड़ित परिवार के लोग डरे और सहमे हैं. परिजनों ने मामले को लेकर थाने में लिखित आवेदन दिया है.

अपराधियों की गाड़ी से हथियार बरामद: 'इटवा दोघरा गांव के टोला निवासी विनोद कुमार जो अपने घर के दालान में सोए हुए थे. इसी दौरान कार सवार बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया. घटना के बाद से सभी अपराधी फरार हो गए. उनका वाहन, एक देसी कट्टा और एक अन्य हथियार बरामद हुआ है. फिलहाल गाड़ी के नंबर से मामले की जांच की जा रही है. आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है.' - अवधेश कुमार, बिहटा थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष

