मसौढ़ी: साइबर अपराधी लोगों को ठगने के नये-नये तरीके अपनाते रहते हैं. ऐसे ठग भोले-भाले लोगों को कई तरह का प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाते है और उसके बाद पैसे हड़प लेते हैं. मसौढ़ी में साइबर ठगी का एक ऐसा ही मामला (Cyber fraud in Masaurhi) सामने आया है. इसमें साइबर ठगों ने संघतपर मोहल्ले के एक युवक को इनाम में बाइक देने का लालच देकर उससे 31 हजार रुपये ठग (Cheating in name of getting bike in Masaurhi) लिये. अब पीड़ित युवक ने मसौढ़ी थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज करायी है.

गिफ्ट देने के लिए मांगे थे पैसे: मसौढ़ी थाना क्षेत्र के संघतपर मुहल्ले के रहने वाले लक्ष्मण कुमार ने बताया कि उसे एक फोन कॉल आया था. कॉल करने वाले व्यक्ति ने बताया कि जिओ कंपनी की ओर से एक लकी ड्रॉ प्रतियोगता में आपने एक मोटरसाइकिल जीता है. अपने गिफ्ट को पाने के लिए आपको कुछ पैसे हमें भेजने होंगे. बाइक के लालच में आकर लक्ष्मण कुमार ने तीन बार में उक्त व्यक्ति के अकाउंट पर 31 हजार रुपये भेज दिये. रकम भेजने के बाद जब लक्ष्मण ने उक्त नंबर पर कॉल किया तो वह बंद था.

पैसे देने के बाद हुआ ठगी का अहसास: काफी कोशिश के बाद भी जब उस फोन नंबर पर संपर्क नहीं हो पाया, तब उसने पूरी घटना के बारे में अपने मोहल्ले वालों काे बताया. लोगों से बातचीत के बाद उसे समझ में आया कि वह ठगी का शिकार हो चुका है. उसके साथ फ्रॉड हुआ है. इसके बाद पीड़ित लक्ष्मण कुमार मसौढ़ी थाना पहुंचा और इस ठगी की शिकायत कर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई.

