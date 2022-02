पटना: दानापुर में साइबर ठगों (cyber fraud in danapur) ने एक व्यक्ति को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि दिलाने के नाम पर एक लाख रुपये (Cyber thugs withdrew one lakh in Danapur) उड़ा लिये. जगदेवपथ निवासी पीड़ित विश्वनाथ सिंह ने इस बाबत अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है. पुलिस इस साइबर ठगी की जांच कर रही है.

पीड़ित ने दर्ज प्राथमिकी में बताया है कि मेरे मोबाइल फोन पर एक कॉल आया. फोन करने वाले ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मेरे खाते में कुछ पैसे आने हैं. उसने बैंक खाते के संबंध में जानकारी ली. उसके बाद ओटीपी पूछकर पांच बार में मेरे खाते से एक लाख रुपये की निकासी कर ली. जब मोबाइल पर दो घंटे के बाद मैसेज आया तो होश उड़ गए.

भुक्तभोगी विश्वनाथ सिंह ने बताया कि साइबर अपराधियों ने ओटीपी पूछकर पांच बार में मेरे बैंक खाते एक लाख रुपये की अवैध निकासी कर ली. वहीं, थानाध्यक्ष अजित कुमार साहा ने बताया कि मामले दर्ज कर छानबीन की जा रही है.

