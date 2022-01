पटना: बिहार में साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud in Bihar) नए-नए तरीके इजाद कर आम इंसान की गाढ़ी कमाई लूटने का काम कर रहे हैं. ताजा मामले में करोना काल में साइबर अपराधी इन दिनों बूस्टर डोज के नाम पर ठगी कर रहे हैं. (Cyber Criminals are Cheating in Name of Booster Dose) कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसी के नाम पर साइबर अपराधी लोगों ठग रहे हैं.

दरअसल, देश में कोविड के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन का कार्य भी लगातार जारी है. वहीं, दोनों डोज लगवा चुके फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज (Booster Dose Vaccination) लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. लेकिन, बूस्टर डोज के नाम पर साइबर अपराधी आपके साथ फ्रॉड करने का नया तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं. आर्थिक अपराध इकाई द्वारा कुछ टिप्स दिए गए हैं. जिसके माध्यम से साइबर अपराधी ऐसे लोगों को ठगी का शिकार बना सकते हैं. आइए जानते हैं कि साइबर ठग कैसे आपको निशाना बना सकते हैं.



बूस्टर डोज लेने के लिए जालसाज आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं. आपको कॉल करते हुए कहा जाएगा कि सर, आपने दोनों डोज ले ली है. वहीं, आप बूस्टर डोज लेने के लिए भी एलिजिबल हैं, इसलिए आपके नाम से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है. बूस्टर डोज के रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपको कॉल के माध्यम से वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी जैसे आपका आधार नंबर, नाम, उम्र, एड्रेस, अन्य मोबाइल नम्बर जैसी तमाम जानकारियां आपसे ली जाती हैं. फिर रजिस्ट्रेशन की बात कहकर, आपको पहले ओटीपी भेजा जाएगा और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए ओटीपी की मांग की जाएगी. अथवा साइबर अपराधी आपको मैसेज या ईमेल के माध्यम से एक लिंक भेजकर उस पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने की बात कहेंगे.

ओटीपी शेयर करने या लिंक पर क्लिक करने के बाद आप ठगी के शिकार हो सकते हैं. आपको बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई द्वारा सावधानी एवं बचाव के ये कुछ उपाय बताये गये हैं. ऐसे फ्रॉड कॉल से सावधान रहें एवं इसका कभी भी जवाब न दें. भूल कर भी किसी अनजान व्यक्ति से ओटीपी शेयर ना करें. किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गये ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक न करें अन्यथा आपका बैंक खाता खाली हो सकता है.

