पटना: तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री यादव को नए साल की बधाई देने के लिए राबड़ी आवास के बाहर प्रशंसकों की भीड़ (Crowd of supporters gathered outside Rabri Awas) सुबह से ही जमा है. साथ ही आज पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का जन्मदिन (Birthday of former CM Rabri Devi) भी है. उन्हें भी बधाई देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं. इस साल की खास बात यह है कि राबड़ी आवास पर पिछले सालों की अपेक्षा ज्यादा चहल पहल दिख रही है.

ये भी पढ़ें- बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आज जन्मदिन है.. जानें उनके 'किचन से कुर्सी' तक का सफर

इस बार राबड़ी देवी के साथ उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव और उनकी बहू राजश्री यादव भी हैं. हालांकि, लालू यादव खराब तबीयत की वजह से दिल्ली में हैं. इस बीच ईटीवी भारत की टीम ने खगड़िया से आए लोगों से बातचीत कि उन्होंने बताया कि वह अपने नेता और उनकी पत्नी को बधाई देने के लिए आए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि नए साल में अच्छी खबर सुनने को मिलेगी. प्रशंसकों की भीड़ में एक स्टूडेंट भी है. उसने कहा कि बिहार में शिक्षा की स्थिति बेहतर हो, नए साल में हम इसकी उम्मीद करते हैं और यह भी उम्मीद करते हैं कि मेडिकल कॉलेजों की स्थिति में सुधार हो.

राबड़ी आवास के बाहर प्रशंसकों की भीड़

बता दें कि 9 दिसंबर को तेजस्वी यादव और राजश्री यादव की शादी दिल्ली में हुई थी, उसके बाद वे पटना आए और कहा कि नए साल में खरमास के बाद रिसेप्शन पार्टी पटना में होगी. इस बीच तेजस्वी यादव हनीमून के लिए विदेश जाने वाले हैं. पटना में वो अपने पासपोर्ट का रिन्यूअल कराने आए थे. उन्होंने खुद इस बात की जानकारी मीडिया को दी है कि उनके पासपोर्ट का रिन्यूअल हो गया है. सूत्रों के मुताबिक वो अगले कुछ दिनों में हनीमून के लिए विदेश जाने वाले हैं.

ये भी पढ़ें- इंतजार खत्म.. जल्द ही पत्नी राजश्री संग हनीमून पर जाएंगे तेजस्वी यादव! जानें क्यों हुई देरी

राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर तेजस्वी और उनकी पत्नी से मिलने वाले लोगों की भीड़ धीरे-धीरे जमा हो रही है. हालांकि, पटना में ठंड का ज्यादा प्रभाव दिख रहा है. सड़क पर लोगों की आवाजाही कम नजर आ रही है. वैसे भी कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सरकार ने पार्क उद्यान और जू को एहतियातन बंद कर दिया है.

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP