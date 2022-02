पटना: राजधानी (Crime in Patna) पटना में ई-रिक्शा चालक को गोली मारने वाला अपराधी गिरफ्तार (Criminal Arrested for E Rickshaw Driver Shot in Patna) हो गया है. मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए गांधी मैदान थाने की पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर अपराधी को सहरसा जिला से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार अपराधी का नाम सौरभ लाल बताया जा रहा है. यह पूर्व में भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है. आरोपी अपराधी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी. उसी क्रम में निशानदेही के आधार पर अपराधी सौरव लाल को सहरसा से गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं, मामले में अन्य एक आरोपी बदमाश अभी फरार बताया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- अपराधियों ने पुलिस की नाक में किया दम, ऑटो ड्राइवर को मारी गोली

गौरतलब है कि गांधी मैदान थाना क्षेत्र में आरक्षी कार्यालय के सामने ई-रिक्शा चालक अमरजीत को दो अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था. गोली मारने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए थे. जिसके बाद गांधी मैदान थाना की पुलिस घायल पड़े ई-रिक्शा चालक को आनन-फानन में पीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया. जहां उसका इलाज चल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई. मौके वारदात से सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया.

घायल अमरजीत ई-रिक्शा चालक के बयान पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी थी. बताया जा रहा है कि किसी आपसी विवाद में अमरजीत को गोली मारी गई थी. जिसके बाद गांधी मैदान थाना अध्यक्ष रंजीत वत्स के नेतृत्व में टीम गठित की गई. जिसका नेतृत्व गांधी मैदान थाने के एएसआई प्रमोद कुमार कर रहे थे. लगातार छापेमारी की जा रही थी. उसी क्रम में निशानदेही के आधार पर अपराधी सौरव लाल को सहरसा से गिरफ्तार कर लिया गया. अन्य एक अपराधी अभी भी फरार बताया जा रहा है.

बता दें कि पटना में एससपी और आईजी ऑफिस से चंद गज की दूरी पर गांधी मैदान काली मंदिर के नजदीक ऑटो स्टैंड पर ई-रिक्शा चालक को अपराधियों ने गोली मार दी थी. घटना की जानकारी मिलते ही गांधी मैदान थाने की पुलिस ने आनन-फानन में ई-रिक्शा चालक को पीएमसीएच में भर्ती कराया था. पीएमसीएच के डॉक्टरों के अनुसार ई-रिक्शा चालक की स्थिति गंभीर बनी हुई है, उसका इलाज जारी है.

ये भी पढ़ें- पटना में वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित परिजनों ने पाली-मसौढ़ी मार्ग किया जाम

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP