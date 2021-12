पटना: बिहार की राजधानी पटना में कुर्जी मोड़ के पास सीटी यूनिवर्सिटी लुधियाना का काउंसलिंग सेंटर का शुभारंभ (Counseling Center Inauguration of CT University) हुआ है. काउंसलिंग सेंटर का उद्घाटन बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया है. उद्घाटन के बाद सभापति ने कहा कि सीटी यूनिवर्सिटी में कई स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज (Many skill development courses in CT University) हैं. निश्चित तौर पर इसका फायदा बिहारी के छात्रों को होगा.

''यूनिवर्सिटी में नामांकन करवाने के लिए पहले बिहारी छात्रों को लुधियाना जाना होता था, लेकिन अब घर बैठे-बैठे बिहार में ही छात्रों का काउंसलिंग होगा. काउंसलिंग के अनुसार स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस में छात्रों का एडमिशन भी होगा. इसका काउंसलिंग केंद्र खुलने से बिहारी स्टूडेंट्स लाभान्वित होंगे.''- अवधेश नारायण सिंह, सभापति, बिहार विधान परिषद

इस दौरान सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना के वीसी डॉक्टर हर्ष सदावर्ते ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा बिहार के छात्र हमारे यहां से स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करें, इसलिए हमने पटना में काउंसलिंग सेंटर खोला है. बिहार की अन्य जगहों पर भी काउंसलिंग की व्यवस्था हम करेंगे और जितना हो सकेगा बिहारी छात्रों को एडमिशन फी में भी छूट दी जाएगी.

