पटना: पटना एयरपोर्ट से लगातार 52 जोड़ी विमानों का परिचालन किया जा रहा है. बड़ी संख्या में अन्य शहरों से यात्री लगातार पटना एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं. इसके साथ पटना एयरपोर्ट पर कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्कता (corona test of passengers at patna airport) देखी जा रही है. एयरपोर्ट पर यात्रियों की कोरोना जांच (corona test of passengers at patna airport)हो रही है. एयरपोर्ट के भीतर और बाहर स्वास्थ्य विभाग की टीम इस कार्य में जुटी हुई है. एयरपोर्ट परिसर में बिना मास्क के कोई यात्री और उनके परिजनों की एंट्री नहीं हो पा रही है. इसके लिए सीआईएसएफ मुस्तैद है.

दिया जा रहा है बुस्टर डोज: बिहार में अभी भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 13 है. इसमें 6 मरीज राजधानी पटना में ही हैं. निश्चित तौर पर जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट परिसर में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम को तैनात किया है. जो यात्री बूस्टर डोज लेना चाहते हैं, उनका टीकाकरण भी किया जा रहा है. कुल मिलाकर देखें तो पटना एयरपोर्ट पर अभी भी कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है.

