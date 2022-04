पटना: देश के कई शहरों में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या (Number of Corona Infected Patients) बढ़ती जा रही है. इसके चलते पटना एयरपोर्ट पर पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है. आज से पटना एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें अन्य शहरों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच (Corona Test of passengers at Patna) करने में जुट गई हैं. मंगलवार को 20-25 यात्रियों की जांच की गयी थी. सभी निगेटिव पाये गये. खासकर वैसे यात्रियों की कोरोना जांच हो रही है जिन्होंने कोरोना का दूसरा टीका नहीं लिया है या बगैर आरटीपीसीआर जांच करवाएं हुए ही यात्रा कर रहे हैं. इससे पहले महाराष्ट्र और गुजरात से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखी जा रही थी.

दिल्ली से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर: अब दिल्ली में जैसे ही फिर से संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहां से आने वाले यात्रियों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम विशेष नजर (delhi passengers corona test) रख रही है. जांच के लिए लगातार अनाउंसमेंट की व्यवस्था की गयी है. इसके साथ ही संदिग्ध यात्रियों की आरटीपीसीआर की जांच भी करवाई जाएगी. जोभी यात्री पॉजिटिव पाये जाएंगे, उन्हें क्वारंटीन या फिर होम आइसोलेशन में रखा जाएगा.

दूसरा डोज नहीं लेने वालों की जांच: आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट से अभी भी 52 जोड़ी विमानों का परिचालन विभिन्न शहरों के लिए हो रहा है. बड़ी संख्या में यात्री पटना एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं. वैसे शहरों से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है. निश्चित तौर पर इस को लेकर स्वास्थ्य विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा सतर्कता बरती जा रही है. यही कारण है कि पटना एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों के कोरोना टीकाकरण के सर्टिफिकेट की जांच की जा रही है. जिन यात्रियों ने टीके के दोनों डोज नहीं लिये हैं, उन्हें जांच के बाद ही एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया जा रहा है.

